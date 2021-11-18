تزور مصر اليوم.. شاهد أبرز إطلالات الأميرة كاميلا كورنوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

وصل اليوم الأمير تشارلز ولى العهد البريطانى وزوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوال إلى مصر، في زيارة تستمر لمدة يومين ضمن إطار جولة تشمل المملكة الأردنية الهاشمية، وهى الأولى التى يقوم بها ولى العهد البريطانى وزوجته إلى الخارج منذ تفشى وباء كورونا فى أنحاء العالم.

وتتميز الأميرة كاميلا بتنوع إطلالتها وأناقتها دائما أثناء ظهورها برفقة زوجها الأمير تشارلز في المناسبات المهمة، وفي هذا الصدد نستعرض لكم أبرز إطلالتها.

-بدلة باللون البيبي بلو:

أطلت الأميرة كاميلا ببدلة باللون البيبي بلو ونسقت أسفلها توب بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

-فستان باللون الأبيض:

وظهرت بفستان باللون الأبيض مزود بتطريزات باللون الذهبي، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

-فستان باللون الرصاصي:

كما ارتدت فستان طويل باللون الرصاصي مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

-فستان باللون البيبي بلو:

وتألقت بفستان باللون البيبي بلو مزود بأكمام شفافة، واعتمدت مكياجا ناعما، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة أقراط طويلة وأسورة وخاتم.

-فستان باللون الأبيض:

وارتدت أيضا فستانا باللون الأبيض مزود بأكمام شفافة من الدانتيل، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

-فستان باللون المينت جرين:

وتألقت بإطلالة أخرى بفستان باللون المينت جرين مزود بأكمام ومزينا بالتطريزات باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها قبعة باللون الأبيض.

-فستان باللون الأسود:

وأطلت بفستان باللون الأسود مزود بأكمام شفافة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة وكوليه، وتركت شعرها منسدلا.

-فستان متعدد الألوان:

كما ارتدت فستانا متعدد الألوان مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

-فستان باللون البيج:

وظهرت في إطلالة أخرى بفستان باللون البيج مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.