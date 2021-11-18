من العائلة المالكة البريطانية.. 9 عادات صحية للحفاظ على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

بسبب رويتنهم المزدحم والعديد من المظاهر العامة، يحتاج أفراد العائلة المالكة البريطانية إلى توخي الحذر بشأن صحتهم، وهذا هو السبب في أنهم يتبعون العديد من العادات الصحية التي اكتسبوها على مر السنين، سواء كانت ممارسة اليوجا أو تناول البيض على الإفطار أو ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

ويمكن أن تساعدنا هذه العادات جميعًا على عيش حياة أكثر صحة، وفقا لموقع "brightside".

1. تمارس ميجان ماركل اليوجا:

خلال مقابلة عام 2016 مع مجلة Best Health Magazine ، كشفت ميجان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري ودوقة ساسكس، أنها كانت تمارس اليوجا إلى حد كبير طوال حياتها.

ورغم أنها اعترفت أنها كانت مترددة عندما بدأت اليوجا لأول مرة مع والدتها المدربة، إلا أنها بدأت في سن الرشد بانتظام.

2. الملكة إليزابيث تفضل تناول الشوكولاتة الداكنة:

وفقًا للطاهي الملكي السابق دارين ماكجرادي فإن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية تحب الشوكولاتة الداكنة، وهي ليست من المعجبين بأنواع أخرى من الشوكولاتة وتفضل محتوى الكاكاو بنسبة 60٪ أو أعلى.

والشوكولاتة الداكنة بديل صحي أكثر للبيضاء والحليب، ولها الكثير من الفوائد الصحية المثبتة، ومن بينها خفض ضغط الدم وتحسين وظائف المخ.

3. كيت ميدلتون تتناول الطعام النيء:

تتناول كيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام من أشد المعجبين بالأطعمة النيئة، الأطعمة النيئة بشكل متكرر وخاصة الفواكه والخضروات، وهذا يسمح لجسمك بالحصول على المزيد من العناصر الغذائية، وبالتالي يمكن أن يوفر لك المزيد من الطاقة، وبشرة أكثر صفاءً، وهضمًا أفضل.

4. الإفطار المفضل للأمير تشارلز:

يفضل الأمير تشارلز، تناول وصفة مصنوعة من البيض وأي نوع من الجبن البريطاني والسبانخ والطماطم والقشدة.

ويعد البيض مصدرًا رائعًا للبروتين وفيتامين B2 والسيلينيوم، وبالتالي يثبت أنه خيار إفطار مشبع ومغذي للغاية.

5. الأميرة شارلوت مغرمة بالزيتون:

تحب الأميرة شارلوت (6 سنوات) تناول الزيتون كوجبة خفيفة، وعلى الرغم من أن اختيار الأميرة الصغيرة قد يكون غير معتاد إلى حد ما بالنسبة لفئتها العمرية، إلا أن الزيتون يعد بديلاً صحيًا رائعًا للوجبات الخفيفة المالحة، كما أنه غني بفيتامين E ومضادات الأكسدة الأخرى.

6.كاميلا دوقة كورنوال:

تمتلك كاميلا باركر دوقة كورنوال وزوجة ولي عهد بريطانيا، حديقة نباتية خاصة بها وتحب تناول الوجبات الخفيفة من منتجاتها الخاصة.

وتعد وجبتها الخفيفة المفضلة هي البازلاء النيئة لأنها تستمتع بطعمها الحلو الطازج، كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات ومصدر كبير لفيتامين C و E والزنك.

7. تمرين الأمير وليام:

يحافظ الأمير وليام على لياقته البدنية من خلال تمرين مدته 11 دقيقة، لا يتطلب أي معدات وتم تطويره للقوات الجوية الملكية الكندية.

8. الأمير هاري:

الأمير هاري يعيش أسلوب حياة أكثر صحة، ويحب أن يستيقظ في الصباح الباكر ويبدأ يومه بتمرين جيد وعصير أخضر طازج، كما أنه كان يتناول مكملات موصى بها من قبل اختصاصي تغذية.

9. الأميرة ديانا:

وفقًا لمدربتها الشخصية السابقة جيني ريفيت، لم تقوم الأميرة ديانا بالتمارين للحفاظ على لياقتها فحسب، بل لتحسين صحتها الجسدية والعقلية وتقليل القلق والتوتر والمساعدة في مشاكل الأرق والذاكرة.