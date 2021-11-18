زوجة الأمير تشارلز تخطف الأنظار بإطلالتها في الجامع الأزهر.. حجاب وأزياء فضفاضة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تتوسط الأميرة كاميلا باركر، دوقة كورنوال، زوجها ولي العهد الأمير تشارلز، أمير ويلز، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمطران سامى فوزى من الكنيسة الأسقفية في مصر، في أولى جوالاتهما داخل الجامع الأزهر، في إطار اهتمام الأمير البريطاني بالجوانب الدينية.

زوجة الأمير تشارلز بحجاب وملابس فضفاضة

كعادتها ظهرت الدوقة كاميلا، زوجة الأمير تشارلز، بإطلالة خاطفة للأنظار خلال جولتها، حيث ارتدت حجاب وغطاء للرأس باللون الأبيض، بالإضافة إلى ملابس فضفاضة باللون الأبيض والروز، تتناسب مع طبيعة الشعب المصري والجامع الأزهر، فيما أطل أمير ويلز بإطلالته الأنيقة المعتادة، مرتديا بدلة باللون الرمادي، ونظارة شمسية.

الرئيس السيسي وقرينته يستقبلان أمير ويلز وزوجته

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته السيدة انتصار السيسي، في قصر الاتحادية، اليوم الخميس، الأمير تشارلز، أمير ويلز، وقرينته الأميرة كاميلا دوقة كورنوول، في إطار زيارة تستغرق يومين، بناء على طلب من الحكومة البريطانية، بحسب إعلان السفارة البريطانية في القاهرة، بهدف تعزيز الروابط بين البلدين.

كواليس زيارة تشارلز وكاميلا لمصر

تشمل زيارة الأمير تشارلز، لمصر حفلا قرب منطقة الأهرامات، يلقي خلاله خطابا يتعلق بحماية البيئة، ضمن استمرار التعاون بين البلدين، عقب قمة cop 26، وسيعزز هذا اللقاء الروابط البيئية بين المملكة المتحدة ومصر، كونه يُعرف عنه بأنه صديق للبيئة ومن أكثر القيادات العالمية المعروف عنها تلك الصفة، وفي عام 2011 أعلن في بيان له، أنه سيشترك في تأليف كتاب، وسيظهر في فيلم وثائقي، بعنوان «الانسجام عن المشاكل البيئية والمخاطر المحدقة بها».

ومن المقرر، أن يلتقي أمير ويلز، خلال زيارته، حرفيين ومحافظين على التراث، للاحتفاء بالحرف التقليدية، وتأكيد دعم المملكة المتحدة لحفظ التراث الثقافي، إلى جانب تنمية مهارات الحرفيين، وسيزور أيضا، بيت الرزاز في الدرب الأحمر.