أحمد زكي يتهم نفسه بـ«الغباء» في طلاق هالة فؤاد: «سي السيد» هد البيت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جمعت الفنان الراحل أحمد زكي، بالفنانة الراحلة هالة فؤاد، علاقة حب من نوع خاص، كانت مثار أحاديث الوسط الفني بأكمله، حتى أن الثنائي نفسهما ظلا يتغنيا بها على مدار سنوات، خلال اللقاءات الصحفية والبرامج التليفزيونية، إذ بقيت المشاعر موقدة المحبة داخلهما، رغم نهاية زواجهما بالفراق والطلاق.

أسباب طلاق أحمد زكي وهالة فؤاد: كنت سي السيد

تحدث الراحل أحمد زكي، الذي تحل اليوم 18 نوفمبر ذكرى ميلاده، عن كواليس الارتباط والانفصال عن هالة فؤاد، خلال لقاء نادر مع الإعلامي دريد عبد الوهاب، على القناة الأولى المصرية، بعد وفاتها، إذ قال: «ممكن تسيب حاجة من كتر ما بتحبها، تبعد عنها، مش عارف أعاملها كويس، ده غباء الحب، ممكن نكون بنحب بعض أوي، بس مش عارفين نتفاهم، إنما الحب نفسه في حد ذاته اللي بيجمعنا إحنا الاتنين راقي جدا».

يرى النجم الأسمر، أن صغر سنه وغبائه، كان سببين رئيسيين في فشل زواجع من حبيبة عمره: «كنت يتيم وعايز أجيب 6 أولاد وعيال كتير، كنت عايز مراتي تقعد في البيت، سي السيد، هي البنت حبتني وأنا حبيتها، هي حبت الفن، وقالت هتسيب الفن علشان الارتباط، لكن هي من جواها كانت حابه الفن، وأنا ما أدركتش ده، ولا هي صرحت بيه».

غباء الحب هدم محاولات الرجوع

«اتبسطت وعملت شرط، ومحلل لنفسي ومحرم عليها»، بهذه العبارة واصل الفنان أحمد زكي الحديث عن كواليس انفصاله عن الفنانة الراحلة هالة فؤاد، قائلًا: «هي غلطت إنها وافقت، وكان في قلق بينا، ولما حصل حمل بدأت تحس إنها عايزة ترجع الفن، والأسرة لما بتدخل من الطرفين بيدمروا العلاقة، لكن لو سابوا الاتنين يتفاهموا، هيحصل تراضي، كنت عنيف، وهي مكانتش عايزة تعبر، وحصل خنقة، وده كان غباء الحب، وبعد ما انفصلنا قعدت 4 سنين بتحاول نرجع لبعض، وبدأت تشتغل، وأقول هو لوي دراع وأمر واقع».

ندم وفشل علاقة حب أخرى

وأشار الفنان الراحل، خلال اللقاء: «ندمت بعد كده، إني مرجعتلهاش، وكانت هي ارتبطت واتجوزت، لما حست إن أنا خلاص، ودخلت في علاقة جميلة تانية، مع ممثلة وزميلة رائعة، وحصل نفس القصة، وكانت العلاقة إنسانية جدا، وحصل غباء الحب، عايز كل حاجة كويسة أوي».