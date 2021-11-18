صيني يطلب الزواج من صديقته بطريقة غريبة.. قدم هدية وزنها 60 كيلو (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

انتشرت في الفترة الأخيرة طرق جديدة ومبتكرة لطلب الزواج، إلا أن أغربها على الإطلاق، الطريقة التي نشرتها صحيفة صينية محلية، عبر صفحتها على «تويتر»، لشاب صيني يتقدم للزواج من صديقته، إذ حاول الحصول على موافقتها، من خلال حمل إناء داخله 9999 عملة نقدية، ما أثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وجذب انتباه الصحف العالمية إلى الواقعة.

هدية من العيار الثقيل وفرحة عارمة

ذهب شاب صيني إلى حبيبته، ليطلب الزواج منها، مقررا أن تكون تلك الخطوة مميزة، إذ حمل إناء مليء بكمية من النقود يبلغ وزنها 60 كيلو جرام، واستعان بصديق يساعده على حمله معه، وآخر يحاول تصوير الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، في غضون الساعات الماضية، إذ كانت الهدية هي الأغرب من نوعها، فكانت عبارة عن 9999 عملة نقدية، قيمتها 1566 دولار، ما يعادل 24 ألفا و600 جنيه مصري.

حصد الفيديو الذي نشرته صحيفة «South China morning post»، على آلاف المشاهدات خلال الساعات الماضية، أما الفتاة فقد فرحت بهذة الهدية الغريبة من نوعها، التي عبر بها الشاب عن مشاعره من الحب والتقدير لها، وأنها تعني له أكثر من قيمة العملات التي حملها إليها، بالإضافة إلى أن الرقم 9 في الثقافة الصينية، يجلب السعادة للأزواج، مشيرا إلى أن أمنيته أن يقضي معها عمرا طويلا.

قيمة الرقم 9 في حياة الشعب الصيني

يعتبر الصينيون الرقم 9 هو مفتاح السعادة الزوجية، إذا كانت هدايا الزفاف تحتوي على الرقم 9، فسوف يتمتعون بحياة زوجية سعيدة وطويلة الأمد معا، وهو رمز السيادة العليا للأمبراطور، لذلك تم استخدام هذا الرقم في تصميم المنازل الخاصة بـ الأمبراطور الصيني، بالإضافة إلى اعتقادهم بأن الرقم 2 فيه الكثير من السعادة، لتوافقه مع المثل الشائع هناك: «الأشياء الجيدة تأتي اثنين اثنين»، لذلك يلجأون في تسمية منتجاتهم بالأسماء المزدوجة، لأن الثنائيات تجلب الحظ، وفقا لموقع China travel الصيني.