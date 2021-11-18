10 قطع ملابس واكسسوارات ضرورية في دولاب الرجال.. لمظهر جذاب وكلاسيكي (صور)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

لقد انقضى عهد الياقات البيضاء منذ زمن بعيد، وأصبح الرجال الآن، أكثر أناقة من أي وقت مضى، فالرجل الناجح في اختيار ملابسه، دائمًا ما يكون ملحوظًا للجميع، إذ تعكس اختياراته مدى تقديره للمناسبات وسعيه واجتهاده لتحقيق الإنجازات، إذ يكشف المظهر عن شخصيته وذوقه.

قطع ملابس مهمة للرجل

بقليل من المساعدة من خزانة الملابس، يصبح الرجل أنيقا وراقيا، من الرأس حتى القدمين، وفيما يلي قطع ملابس يجب أن تكون موجودة في دولاب كل رجل، تناسب الأحداث المختلفة، ليبدو أنيقا في أي وقت، بحسب موقع لايف هاكس، المتخصص في الموضة والنصائح الحياتية.

بدلة كاملة داكنة اللون

اقتن بدلة تصلح للأفراح، وكتب الكتاب، والمناسبات الليلة، وغيرها من الرسميات، التي تكون في الأوقات الليلية، وتستلزم تجهيزات سريعة.

بدلة كاملة فاتحة اللون

البدلة فاتحة اللون، ملائمة أكثر للمواعيد الصباحية الرسمية، مثل: اجتماعات العمل، أو الظروف الطارئة الرسمية، حيث تصبح أكثر ملائمة مع الشمس.

حذاء جلد أسود

الحذاء الكلاسيكي الأسود مهم للغاية، ويمكن ارتداؤه على كثير من القطع، بما فيها الكلاسيك، والسيمي كاجوال، خاصة للرجال.

حذاء جلد بني

الحذاء البني أيضا، مفيد جدا مثل الأسود، ويمكن تنسيقه مع الألوان الفاتحة، ولتغيير اللوك كاملا، فإن الحذاء البني، يعطي مظهرا مختلف كليا.

حزام جلد

بالطبع المظهر الكلاسيكي الأنيق، لا يمكن أن يكتمل بدون حزام جلد، يحدد منطقة الخصر.

بليزر تويد

لأيام الشتاء المنعشة، اختر التويد، فهو مصنوع من درجات مختلفة من خيوط الصوف المدمجة في النسيج، وبالتالي يسهل تنسيقة مع أكثر من بنطلون.

جينز داكن

يمكن الاستعانة ببنطلون جينز كحلي غامق، وارتداؤه بدلا من البنطلون القماش المعتاد، فهو يعطي نفس المظهر الأنيق الجذاب، والكلاسيكي في آن واحد.

رابطة العنق

واحدة من أهم قطع الملابس الكلاسيكية على الإطلاق، يجب عليك امتلاك رابطة عنق تليق على كل الألوان على الأقل، أو التنويع في 3 قطع من ربطات العنق.

حقيبة جلد

إذا كنت ممن يحملون الكثير من الأوراق خلال فترات الصباح، وأثناء العمل، فإنه يجب عليك اقتناء حقيبة جلد كلاسيكية كبيرة، وارتدائها على طريقة الكروس، لمظهر عصري، أو في اليد لمظهر كلاسيك.

ساعة يد

الساعة واحدة من أكثر قطع الإكسسوارات أهمية بالنسبة للرجال، كما أنها تضفي مكانة ورقي، احرص على اقتناء ساعة قيمة.