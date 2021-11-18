لأصحاب الشهية المفرطة.. 8 أطعمة تمنح الإحساس بالشبع لفترة طويلة



محمد اسماعيل - القاهرة - يشعر بعض الناس بالجوع بسهولة وبالرغبة في تناول الطعام طوال الوقت، هذه الحالة لا تؤدي فقط إلى فشل النظام الغذائي، ولكنها أيضًا عرضة للتسبب في مشاكل صحية مختلفة.

ونستعرض فيما يلي بعض الأطعمة الصحية التي تدوم طويلاً في المعدة، وتمنح شعورًا بالشبع وفقًا لموقع kompas.

-التفاح

يمكن لألياف التفاح والمياه الموجودة فيه أن تجعل المعدة تشعر بالشبع ويمكن قمع الجوع.

-الأفوكادو

تظهر الأبحاث أن الأفوكادو فاكهة تحتوي على دهون صحية بما في ذلك الأطعمة التي تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

-البقوليات

منها الفول والبازلاء والفاصوليا والبقوليات الأخرى، حيث تحتوي على الكثير من البروتين والألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين ب والحديد الذي يمكنه قمع الجوع.

-شوربة الخضار

يمكن أن تؤخر شوربة الخضار الجوع لأن السوائل والألياف في هذا الطعام يمكن أن تملأ مساحة كبيرة في المعدة.

-المخللات

تحتوي المخللات والأطعمة المخمرة على أحماض دهنية قصيرة السلسلة، ويحفز هذا النوع من الطعام إنتاج الهرمونات التي يمكن أن ترسل إشارات إلى الدماغ بعدم الإفراط في تناول الطعام.

-الشكولاتة

تشير دراسات إلى أن الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تقاوم الرغبة في تناول الأطعمة الحلوة والمالحة، فبهذه الطريقة، يمكن قمع الشهية.

-البيض المسلوق

يحتوي البيض المسلوق على أطعمة غنية بالبروتين ولكن تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون والتي يمكن أن تثبط الجوع وتجعل المعدة ممتلئة لفترة أطول.

-دقيق الشوفان

يحتوي دقيق الشوفان على الكثير من الألياف والبروتين وبيتا جلوكان المرتفع، لذلك يمكن أن يستمر لفترة أطول في المعدة ويؤخر الجوع.