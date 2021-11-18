ابنة رانيا فريد شوقي تكشف عدد «التاتوهات» على جسدها.. هل تغطيه بالكامل؟ (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة من النشاط تعيشها البلوجر وعارضة الأزياء ملك عوض، ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، إذ تحرص على مشاركة متابعيها أبرز وأحدث إطلالتها، فضلًا عن فتح أبواب للنقاش في العديد من الأمور الاجتماعية، والطريفة في بعض الأحيان.

ابنة رانيا فريد شوقي تكشف عن عدد «التاتوهات» على جسدها

قبل ساعات قليلة، خصصت ملك عوض، فقرة «ask» لمتابعيها، عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» بحسابها على «انستجرام»، لتتلقى خلالها العديد من الأسئلة، التي قامت بالإجابة عليها، ومشاركتها مع باقي الجمهور.

وجاء من بين التساؤلات التي تلقتها نجلة الفنانة رانيا فريد شوقي: «كم عدد التاتوهات المرسومة على جسدك؟»، لتجيب «ملك»، بأنهم 30 وشمًا.

وتُعرف حفيدة وحش الشاشة فريد شوقي، بحبها الشديد لرسم الأشكال المختلفة للتاتوه على أنحاء متفرقة من جسدها، إذ تحرص مع رسم كل وشم جديد، على مشاركة متابعيها بصورة له، بخلاف اعتيادها عرض الوشوم، التي تضعها على جسدها، لدرجة أن البعض يسأل أحيانا عبر التعليقات عن ما إذا كانت ستغطي جسمها بالكامل بـ«التاتوهات».

معلومات عن ملك عوض

يستعرض «هن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن البلوجر ملك عوض.

- من مواليد شهر أكتوبر.

- وُلدت لعائلة فنية من ناحية والديها، فهي ابنة مصمم الرقصات الاستعراضية عاطف عوض، وجدها لوالدها الفنان الراحل محمد عوض، ووالدتها الفنانة رانيا فريد شوقي، وجدها لوالدتها الراحل فريد شوقي، وأيضًا هي نجلة عم الفنانة الشابة جميلة عوض.

- درست بإحدى الكليات بمدينة بروكسل في بلجيكا.

- تعمل في مجال عروض الأزياء.

- تشتهر «ملك» بإطلالتها وملابسها الجريئة، التي أحيانًا ما تعرضها لانتقادات واسعة.

- تنشر أيضًا العديد من فيديوهات الرقص الجريئة عبر حسابها الرسمي بمنصة الفيديوهات «تيك توك».

- تهتم بمجال الموضة والأزياء بشغف كبير.

- يتابع حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، ما يقرب من 56 ألف شخص.

- تتشابه ملامحها بشكل كبير مع والدتها.