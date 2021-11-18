طريقة عمل محشي الفلفل بالسوسيس والبرغل والخضار.. دلعي عيلتك في العزومات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر محشي الفلفل، أحد أبرز أنواع المحاشي المفضلة لدى عدد كبير من المصريين، لما يتمتع به من مذاق خاص يجعله ضمن الأطباق الرئيسية في العزومات، فهو من الأطعمة الشهية التي تتفنن ربات المنازل في إعداده بالمنزل بوصفات مختلفة ومتنوعة مثل الشيفات.

ويقدم «هن»، لكل عشاق الطهي والمحاشي، طريقة عمل محشي الفلفل، بوصفات مختلفة ومميزة، على خطى الشيف شربيني، الذي يتميز أسلوبه بالبساطة.

محشي فلفل بالبرغل والخضار

مقادير محشي الفلفل بالبرغل والخضار

• فلفل ألوان مقور.

• مرقة خضار.

• برغل.

• بصل وثوم.

• كرات وكرفس.

• زعتر.

• بسلة.

• جزر.

• شبت.

• بقدونس.

• كزبرة.

• طماطم مفرومة.

• صلصة طماطم.

• نعناع.

طريقة عمل محشي الفلفل بالبرغل والخضار

- يسخن الزيت على النار، ثم يضاف البصل ونقلب.

- تضاف المرقة، الثوم، والتوابل.

- تضاف الطماطم، الصلصة، الفلفل الأخضر.

- يقسم المزيج على حلتين.

- يضاف البقدونس، الشبت والكزبرة في الحلة الأولى.

- تضاف البسلة والجزر، ثم الملح والفلفل.

- يضاف البرغل، ونقلب.

- يحشى الفلفل بحشوة البرغل.

- يرص الفلفل في صينية فرن.

- يوضع فى الفرن، حتى تمام الطهي.

محشي فلفل بالسوسيس

مقادير محشي الفلفل بالسوسيس

• فلفل أخضر.

• أرز.

• سوسيس.

• بهارات.

• جوزة الطيب.

• طماطم.

• صلصة طماطم.

• ثوم.

• بصل.

• بابريكا.

• جبنة مبشورة.

• مكعب مرقة.

• ملح.

• فلفل أسود.

• زيت عباد الشمس.

خطوات تحضير محشي الفلفل بالسوسيس

- سوي الأرز في ماء وزيت وملح.

- قطعي البصل مكعبات صغيرة، وضعيها في طاسة بها زيت على النار، مع ثوم مفروم ومكعب مرقة.

- افرمي السوسيس وضيفيه مع جوزة الطيب وبابريكا وبهارات وملح وفلفل واستمري في التقليب.

- اقسمي الفلفل الأخضر قسمين وزيلي جوفه.

- اخلطي الأرز المسلوق مع خليط السوسيس، ثم احشي به الفلفل الأخضر، ورشي على وجهه جبنة مبشورة.

- رصيه في صينية مدهونة بالزيت، وادخليه فرن ساخن.

- ضعي بصل مفروم في طاسة بها زيت على النار حتى يحمر.

- ضيفي طماطم مقطعة مكعبات صغيرة مع صلصة طماطم وملح وفلفل، واتركيه يتسبك على نار هادئة.

- قدمي الفلفل المحشي مع صلصة الطماطم وأصابع سوسيس مقلية.