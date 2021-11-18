الامارات | احد الممنوعين من الغناء يرد على هاني شاكر: "على صفحتي يا نقابة اعمل اللي يعجبني"

شكرا لقرائتكم خبر عن احد الممنوعين من الغناء يرد على هاني شاكر: "على صفحتي يا نقابة اعمل اللي يعجبني" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد صانع الفيديوهات الكوميدية المصري، عادل شكل، على قرار نقابة الموسيقيين بمنعه من الغناء، ضمن قائمة ضمت 18 اسما غيره، مؤكدا أنه "ليس مطربا إنما أحيى بعض الحفلات".

وفي مقطع فيديو على حسابه في "فيسبوك"، وجه الكوميدي عادل شكل، رسالة إلى الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وقال له: "أستاذ هاني شاكر، أدخل إلى حساباتي في مواقع التواصل الاجتماعي..أنا مؤدي فيديوهات، وليس مؤدي مهرجانات"، مناشدا هاني شاكر بمراجعة قراره.

وفي منشور سابق، توجه عادل شكل لهاني شاكر في القول: "الأستاذ والفنان هاني شاكر، رئيس نقابة المهن الموسيقية..أه أنا عملت كام مهرجان لكن انا المحتوي بيتاعي بعمل فديوهات..كوميديه، والحمد لله بيتجيب أعلى مشاهدات وده رزق من عند الله ..فلماذا تم وقفي".

وأضاف: "أنا بتاع فديوهات كوميدية..الموظف اللي حط اسمي ضمن الموقفين شكله معندهوس صفحه على الفيس ( في الفيسبوك)، عشان يعرف مين المحتوي بتاعه فديوهات ومين المحتوي ببتاعه أغاني.. الزعامة عادل شكل ترند مصر الأول.. مستمر في عمل كل يوم فيديوهات.. علشان جمهوري العظيم. بضحك وبفرح، وعلى صفحتي يا نقابة اعمل اللي يعجبني..لأن دي صفحتي الشخصية..مش صفحة النقابة، وكل الشكر والتقدير لفنان مصر الأول هاني شاكر".

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