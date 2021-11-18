تجنبا لغضبه.. لا تقل هذه الأشياء إلى مواليد برج العقرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يمكن أن يبدو مولدود العقرب هاديئا للغاية، لكنه يخفي عاصفة بداخله، وهناك أشياء معينة يجب ألا تقولها أبدًا له حتى لا تثير غضبه، نذكرها لكم وفق ما جاء في موقع "timesofindia".

- يمكن أن تنسى

مولود هذا البرج لا ينسى أو يغفر أبدا، إنه يسعى للانتقام بطريقة أو بأخرى.

- لماذا لا تثق بي؟

الثقة ليست موجودة في أسلوب حياتهم، لذا يجب أن تثبت نفسك دائمًا لهم وأظهر لهم ولائك بالأفعال الجادة.

- أفعل هذا بدلا من ذلك

يحب مواليد برج العقرب إنجاز الأشياء بطريقتهم وأسلوبهم وليس بطريقة الآخرين.

- قول كلمة "لا"

يميل العقرب إلى السيطرة على شريك حياته، لذا لا يستطيع قبول أي اعتراض أو رفض.

- هل تشعر بالغيرة؟

لن يقبلوا هذا أبدًا بسبب غرورهم ويتصرفون بطريقة أخرى فقط لإثبات أنك مخطئ، وذلك بسبب هذه المشكلة، يمكن أن يكونوا أيضًا عدوانيين للغاية بسبب مشاعرهم الشديدة.