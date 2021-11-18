لا تأكل الموز على الريق.. إليك الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - نعرف جميعاً فوائد الموز لدرجة أن معظم الناس بدأوا في تضمينه في نظامهم الغذائي، ولكن يقول الخبراء أنه لا يكون وجبة الإفطار الأكثر صحة.

وهنا يتساءل الكثيرون إذا كان الموز مغذيًا، فكيف لا يكون جيدًا لتناول الإفطار؟ دعونا نكتشف ذلك في هذا التقرير، كما ذكر موقع "timesofindia".

فوائد الموز:

يعتبر مصدرًا رائعًا لفيتامين B6، ويوفر 10٪ من الكمية اليومية الموصى بها من فيتامين سي، وهو أحد أفضل مصادر البوتاسيوم.

وبسبب محتواه من الألياف، يساعد في الهضم ويمنع مشاكله، والأهم من ذلك، أنه يحتوي على ثلاثة سكريات طبيعية، وهم سكروز وسكر الفواكه والجلوكوز، والتي توفر مصدر طاقة خالٍ من الدهون والكوليسترول.

لماذا لا يجب تناوله على الريق؟

بينما يتمتع الموز بفوائد متعددة فإنه يتكون من 25٪ سكر، وعلى الرغم من أن السكريات طبيعية، إلا أنها عند إقرانها بالطبيعة الحمضية المعتدلة للموز ستعطي دفعة سريعة من السكر، ما يؤدي إلى حدوث انهيار في جسمك في منتصف الصباح.

وهذا سيجعلك تشعر بمزيد من التعب والغثيان، ويضرك أكثر مما ينفعك، وزيادة السكر قد تسبب أيضًا الرغبة الشديدة في تناول الطعام، ما يجعلك أكثر عرضة للإفراط في تناوله وزيادة وزنك.

ما الذي يتوجب عليك أكله بدلا منه؟

أنت بحاجة إلى الدهون الصحية والمغذيات الكبيرة الأخرى لتكمله، بحيث يكون لديك ما يكفي من الطاقة للاستمرار طوال اليوم، ويعود مستوى السكر في الدم والحمض إلى طبيعته، عليك فقط التأكد من إقران الفاكهة بشيء آخر، مثل كوب من الحليب أو زبدة الفول السوداني أو بيضة مسلوقة.