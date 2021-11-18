محمد اسماعيل - القاهرة - المعطف يزهو بالوردي هذا الشتاء

د ب أ-

أفادت مجلة "Elle" بأن المعطف يزهو في شتاء 2021-2022 بالوردي بدرجتيه الناعمة والصارخة ليمنح المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة من جهة ويكسر كآبة الأجواء السائدة في هذا الوقت من العام من ناحية أخرى.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن المعطف الوردي يتسم بطابع رقيق يبعث على البهجة والسعادة، مشيرة إلى أنه يمتاز أيضا بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة هادئة من خلال تنسيقه مع قطع تكتسي بالأسود أو الكريمي.

أما مَن ترغب في الحصول على إطلالة أكثر جرأة وجاذبيةن فيمكنها تنسيق المعطف الوردي مع قطع تتألق بألوان فاقعة كالأصفر الكناري.