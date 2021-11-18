عشق لا ينتهي.. علاقة حب خاصة بين زوجة الأمير تشارلز والخيول (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بحفاوة بالغة، تضع مصر استعداداتها الأخيرة قبيل استقبال ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوول، خلال الساعات القليلة المقبلة؛ إذ تعد تلك هي الزيارة الأولى الخارجية لأحد أفراد العائلة المالكة منذ تفشي جائحة «كورونا»، عقب استضافة المملكة المتحدة لقمة العمل المناخي 26، وترشيح مصر لاستلام رئاسة قمة العمل المناخي 27 في سنة 2022.

جولة الأمير تشارلز وزوجته

ويستعد ولي العهد البريطاني وزوجته دوقة كورنوول، لإجراء جولة كبيرة داخل مصر، ستبدأ بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار، ومن ثم الانتقال لزيارة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وغيرها من الزيارات الأخرى.

علاقة دوقة كورنوول بحقوق الحيوان

وبعيدًا عن الحياة الملكية بقوانينها داخل وخارج القصر الملكي، تُعرف كاميلا دوقة كورنوول، زوجة الأمير تشارلز، بمواقفها الإنسانية الداعمة دائمًا للمناداة بحقوق الحيوان، وكيفية التعامل الصحيح والإنساني معها، وبشكل خاص الخيول، التي عادة ما تظهر في العديد من اللقطات معها.

زيارة دوقة كورنوول للخيول بشكل دائم

وعادة ما تظهر زوجة الأمير تشارلز خلال زياراتها المتعددة لأماكن تربية الخيول؛ إذ تساعد في تقديم العلاجات اللازمة لها بالعديد من بلدان ودول المملكة المتحدة.

وخلال أحد تصريحاتها الإعلامية، قالت دوقة كورنوول، إنها تساهم في تقديم دورات لمساعدة وتوعية الأشخاص على كيفية التعامل مع الخيول، وزيادة المرونة بينهما، حسب مجلة «good house keeping» الأمريكية.

وأضافت «كاميلا» أن الخيول مخلوقات متعاطفة بشكل لا يصدق، فهي تحبها للغاية، ومن دواعي سرورها أنها تشارك في تأسيس العديد من الجمعيات الخيرية التي تنادي بكيفية التعامل الصحيح مع هذا النوع من الحيوانات دون إيذاءها.

وتظهر خلال الصور، في لقطات نادرة أثناء فترة شبابها، وهي تمارس رياضة ركوب الخيل رفقة زوجها الأمير تشارلز، خلال أعوام زواجهما الأولى.