5 قشور لبعض الأطعمة تحمي من أمراض خطيرة.. أبرزها البطاطا والموز

القاهرة - سمر حسين - صحة

من المعروف أن تناول الخضروات والفواكه يفيد الصحة بشكل كبير، لذا يحرص الجميع على تناولهما، لكن من العادات الشائعة التخلص من قشورها، على الرغم من فوائدها المتعددة التي تدعم صحة الانسان.

وأجريت العديد من الدراسات على مجموعة من الفواكه والخضروات المقشرة، والأخرى التي لم تقشر، وكشفت النتائج أن الأغذية التي تحتوي على قشور بها نسبة أكبر من الفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية المفيدة عن نظيرتها.

وتتمثل القشور الآمنة للأكل في الأطعمة الآتية، نقلًا عن موقع «Health line»، و«Indian Express The» فيما يلي:

- الكيوي

تحتوي قشور الكيوي على عناصر غذائية أكبر من الثمرة نفسها، كما يتكون من العديد من الألياف ومضادات الأكسدة، التي تساعد في تعزيز صحة المناعة، القلب، والرئة.

- البطاطا

تحتوي قشورها على الحديد الذي يعزز خلايا الدم، وله دور في دعم صحة المناعة، كما يساعد تناول القشور في الحد من ارتفاع السكر الناتج من أكل البطاطا ذاتها، بالإضافة لدورها في تجنب الإصابة بالسرطان.

- الرمان

قشور الرمان غنية بفيتامين سي، ومضادات الأكسدة، وبذلك تساعد في التخلص من سموم الجسم، والحد من الإصابة بأمراض القلب، بالإضافة لدوره في تخفيف السعال والتهاب الحلق، ويعتبر بمثابة مرطب فعال للبشرة ووسيلة لحماية الغطاء الخارجي للجلد من أشعة الشمس الضارة.

- قشر الموز

تحتوي قشور الموز على العديد من العناصر الغذائية والكربوهيدرات، ويمكن استخدامه كمبيض للأسنان، كما يساعد في التخلص من حب الشباب عن طريق وضع القشر على المنطقة المصابة ما يقرب من 5 دقائق لمدة أيام، حتى الوصول للنتيجة المرغوبة، وينصح باستخدام قشر الموز الطازج وتجنب الاحتفاظ به لمدة طويلة.

- البطاطس

يتخلص معظمنا من قشور البطاطس، على الرغم من أنها مليئة بالعناصر الغذائية مثل: الكالسيوم، الحديد، البوتاسيوم، الفيتامينات ما يساعد على دعم التمثيل الغذائي والتحكم سكر الدم، بالإضافة لفوائدها على البشرة ويحد من الإصابة بمرض السرطان.