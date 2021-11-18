الامارات | حادث سير مروع لفنانة لبنانية في تركيا

شكرا لقرائتكم خبر عن حادث سير مروع لفنانة لبنانية في تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت الممثلة اللبنانية ريتا حرب، لحادث سير مروع في قرية سيليفري التركية، حيث تصور عملا دراميا هناك.

وكان سائق السيارة التي تقل ريتا حرب، قد فقد السيطرة عليها على طريق شمالي مرمرة السريع، فارتطمت بقوة بالحواجز المعدنية، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص كانوا داخل السيارة، هم السائق، وحرب ومدرب التمثيل الخاص بها ويدعى بوب مكرزل.

وبحسب المعلومات المتوفرة، وصل فريق الإسعاف ليتدخل على الفور وينقل المصابين إلى المستشفيات المحيطة، ويتلقون حاليا العلاج اللازم.

وذكرت تقارير بأن حرب تعرضت لإصابات بالغة في وجهها وساقها.

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