فيتامين B12.. أهميته ومصادره الغذائية



محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال المركز الاتحادي للتغذية إن فيتامين B12 يتمتع بأهمية كبيرة للصحة؛ حيث إنه يشترك في عملية التمثيل الغذائي المختلفة، بالإضافة إلى أهميته لتكوين الدم ووظيفة الأعصاب.

وأوضح المركز الألماني أن معدل الاحتياج اليومي إلى فيتامين B12 يبلغ 4 ميكروجرام للبالغين و5ر4 ميكروجرام للحوامل و5 ميكروجرام للمرضعات.

وأضاف المركز أن أعراض نقص فيتامين B12 هي الإرهاق المستمر وقلة التركيز وضعف الذاكرة واعتلال المزاج، بالإضافة إلى الاضطرابات الحسية والحركية.

وتتمثل المصادر الغذائية لفيتامين B12 في الأغذية ذات الأصل الحيواني مثل اللحوم والأسماك والبيض والجبن.