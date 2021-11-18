«متدفعيش فلوس في الهوا».. طريقة سهلة لتنظيف البطاطين في المنزل مع بدء الشتاء

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع بداية قرب قدوم فصل الشتاء، تبدأ الأمهات وربات المنازل في إخراج الملابس الشتوية الثقيلة، وغسلها حتى تكون جاهزة للارتداء في الأيام الباردة، والبحث عن أماكن لتنظيف وغسل البطاطين بعد أشهر من وضعها في مكان داخل المنزل، بمجرد حلول فصل الصيف.

والكثير من الأمهات يقررن إرسالها للمغاسل لتنظيفها، ومن ثم استلامها، لكن ينفقون أموالا كثيرة في ذلك الأمر، حال إرسالهم العديد من البطاطين، حتى تزول الرائحة غير المرغوب فيها بعد أشهر من التخزين، ولضمان نظافتها جيدا، بسبب البرودة والرطوبة.

وبعض الأمهات وربات المنازل، يقررن غسل البطاطين بذاتهن داخل المنازل، توفيرا للأموال الطائلة التي سيدفعونها مقابل الغسل، ولضمان نظافتها جيدا، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، والخوف من الإصابة بالعدوى.

ويُقدم هُن للسيدات خلال السطور التالية، طرق غسل البطاطين في البيت، قبل حلول فصل الشتاء، بخطوات سهلة وبسيطة، على طريقة ربات المنازل.

خطوات غسل البطاطين في المنزل خطوة بخطوة

- في البداية عليكي سيدتي ملء البانيو بالماء الدافيء لمنتصفه حتى يستوعب البطانية.

- ضعي جيل غسل الملابس اليدوي، الملائم لغسل البطاطين.

- ضعي البطانية في الماء المضاف إليه الجيل، ثم اتركيها لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

- سيري على البطاطنية بقدميكِ عدة مرات لإخراج الغبار والأتربة منها.

- ادعكي البطانية بخفة.

- عليكي تصفية البانيو من الماء المضاف إليه جيل الغسل.

- اعصري البطانية حتى تخرج ما بها من مياه.

- ضيفي ماء نظيف مرة أخرى للبانيو.

- اتركي البطانية حتى تخرج ما بها من صابون.

- اتركي البطانية قليلا على حافة البانيو حتى تنزل ما بها من ماء.

- ضعي البطانية لفترة على أي كرسي أو أي حافة في المنزل.

- ضعيها في البلكونة حتى تجف.