الأمير تشارلز.. أكثر رجال بريطانيا أناقة بحسب مجلة فوج عام 2020 (صور)

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تستعد مصر على قدِم وساق لاستقبال ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوول، خلال الساعات القليلة المقبلة، في أول زيارة خارجية لأحد أفراد العائلة المالكة منذ تفشي جائحة «كورونا»، عقب استضافة المملكة المتحدة لقمة العمل المناخي 26، وترشيح مصر لاستلام رئاسة قمة العمل المناخي 27 في سنة 2022.

وتأتي جولة ولي العهد البريطاني، تأكيدا على علاقات مصر الوثيقة مع المملكة المتحدة، وتتيح فرصة لإظهار التزام مصر المتنامي بحماية البيئة.

الأمير تشارلز.. أكثر رجال بريطانيا أناقة بحسب مجلة فوج عام 2020

الأمير تشارلز الوريث الشرعي لعرش بريطانيا، باعتباره الابن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية، الذي يحمل لقب ولي العهد ودوق كورنوال ودوق روثيزاي منذ عام 1952، يعد أكثر رجال بريطانيا أناقة بحسب ما أكدته مجلة فوج عام 2020.

فدومًا ما يختار بعناية البدل والبليزرات، التي تتناسب مع المكان المتواجد فيه، والمناسبة لهيئته، بالإضافة لاهتمامه بوضع المناديل المناسبة للون البدل، واختياره الدقيق للرابطات العنق، التي تجعله أيقونه للعديد، رغم إن المعروف عنه إصلاح ملابسه وإعادة ضبطها.

كيف يختار الأمير تشارلز ملابسه؟

على الرغم من أن رجال العائلة البريطانية لا يحظون بنفس الاهتمام الذي ينصب على نساء العائلة بالموضة والأزياء، إلا أن هناك حوار أعد للنشر بين رئيس تحرير مجلة فوج البريطانية، إدوارد إنينفول، والأمير تشارلز، تحدثا فيه عن أناقة الأخير.

وقال إدوارد إنينفول، خلال حديثه مع الأمير تشارلز في مقابلة بأحدث أعداد مجلة الأزياء والموضة: «أنا معجب دوما باختيار ملابسك»، الأمر الذي أثار انتباه ولي العهد البريطاني، المعروف باهتمامه بارتداء البدل ذات الأزرار، المصحوبة برابطة العنق ومنديل بلون متناسق.

وعلى الفور، رد تشارلز ضاحكا، وفقًا لما ذكرته «رويترز»، نقلا عن حوار لمجلة «فوج»، قائلًا: «ظننت أني مثل ساعة توقفت عن العمل.. ثم يأتي الناس بعد 25 عاما ليرتدوا مثل ما أرتديه، يسرني جدا أن ترى أن هذا ذوق متميز، أنا أهتم بالتفاصيل والألوان وأشياء من هذا القبيل».

ويعد الأمير تشارلز أشهر من يناصر قضايا البيئة، وإعادة التصنيع، وهو ما يسمى الموضة المستدامة التي تهتم بالعوامل البيئية والاقتصادية، قبل اهتمامها بالمظهر، وهو ما يدعو إليه، قائلًا: «أنا واحد من الناس الذين لا يحبون التخلص من أي شيء، لذلك أفضل صيانة الملابس بل وإصلاحها إذا اقتضى الأمر»، داعيا المصنعين والمستهلكين للحد من الإهدار».

واختتم وريث العرش: «أعتقد أن هناك فرصا ضخمة، لاسيما الآن، في قطاع الموضة المستدامة ككل لمواجهة هذا الاتجاه غير المألوف لإنتاج ملابس سريعة الاستهلاك، أو أي شيء سريع الاستهلاك».