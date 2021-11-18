عارض أزياء برازيلي يتزوج من 9 فتيات في آن واحد بحفل ضخم: «هغير فكرة الجواز»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في أحد المواقف الطريفة والغريبة بالوقت ذاته، وعلى طريقة فيلم «امرأة واحدة لا تكفي»، أبى شاب الارتباط والزواج من فتاة واحدة، وإنما فاجأ عارض أزياء متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالزواج من 9 فتيات في آن واحد، بحفل زفاف جماعي، حمل شعار أطلق عليه اسم «الحب الحر»، وسرعان ما تحول الشاب إلى محط اهتمام الآلاف من نشطاء السوشيال ميديا حول العالم.

تفاصيل زواج الشاب من الفتيات

يشار إلى أن الشاب البرازيلي الجنسية، يدعى آرثر أو أورسو، قد تزوج من 9 فتيات في آن واحد، في حفل زفاف جماعي، أُقيم داخل كنيسة كاثوليكية بمدينة ساو باولو البرازيلية، حسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

وما دفع الشاب إلى أخذ ذلك القرار الغريب من نوعه، هو رغبته في القضاء على فكرة الزواج من أنثى واحدة، وهو ما أطلق عليه اسم «الزواج الأحادي»، بحسب تصريحاته الإعلامية.

علاقة بامرأة واحدة

وقبل اتخاذه للقرار الغريب، كان «آرثر» على علاقة بامرأة واحدة، تدعى لوانا كزاكي؛ إذ أنهما كانا يستمتعان بعطلتهما الصيفية، داخل إحدى البلدات بالعاصمة الفرنسية باريس، وخلال رحلتهما فكرا في أداء شيئا جديدا وشيقا يختص بعلاقات الزواج التقليدية.

وسرعان ما فكرا الثنائي في زواج «آرثر» من 8 سيدات آخريات، بصحبة حبيبته الأولى «لوانا»، وذلك وسط حفل زفاف ضخم، يُقام داخل إحدى الكنائس ببلدتهما ساو باولو.

تفاصيل حفل الزفاف

وخلال حفل الزفاف، أطل عارض الأزياء البرازيلي، وهو يتوسط الفتيات التسعة، أثناء جلسة تصوير خاصة؛ إذ ظهر وهو يرتدي بدلة كلاسيكية بسيطة، دون رابطة عنق.

وظهرت الزوجات بفساتين زفاف مختلفة التصميم من واحدة لأخرى، دون ارتداء طُرح للزفاف أيضًا، وبدت عليهن السعادة البالغة، وهو ما عبرن عنه خلال تصريحاتهن الإعلامية.