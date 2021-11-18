معلومات عن زوجة الأمير تشارلز: تحب الحيوانات وحصلت على ميداليات في الفروسية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تستعد مصر لاستقبال ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز أمير ويلز، وزوجته كاميلا، دوقة كورنوول، خلال ساعات، كأول زيارة خارجية لأحد أفراد العائلة الملكية منذ تفشي جائحة كورونا؛ إذ تتضمن الزيارة التركيزعلى معالجة تغيير المناخ.

كاميلا دوقة كورنوول، زوجة الأمير تشارلز أمير ويلز، واحدة من الأرستقراطيين الأثرياء، التي تشتهر بإطلالاتها وقبعات الرأس متوسطة الحجم، التي تظهر بها خلال المناسبات؛ فهي تميل إلى الأزياء البسيطة غير المتكلفة، ودائما ما تصبح محط أنظار العالم لرقتها.

أبرز المعلومات عن دوقة كورنوول

ويُقدم «هُن» أبرز المعلومات عن كاميلا، دوقة كورنوول، بمناسبة زيارتها لمصر رفقة الأمير تشارلز أمير ويلز، وفق موقع Clarence House.

- ولدت كاميلا روزميري شاند في مستشفى كلية كينجز، لندن، في 17 يوليو عام 1947.

- نشأت في ذا لاينز، وهو منزل ريفي كبير من القرن الـ18 في بلامبتون، شرق ساسكس، من 3 طوابق بساوث كنزنغتون.

- كان والدا كاميلا باركر بولز، من الأرستقراطيين الأثرياء، وهو بروس شاند، رائد في الجيش البريطاني، ووريثًا لبارونية والده، ثم تحول إلى رجل أعمال، وتزوج عام 1946 من والداتها روزاليند شاند، التي كان لها دور فعال في العمل الخيري.

- نشأت مع الكلاب والقطط، وفي سن مبكرة تعلمت ركوب الفرس القزم من خلال الانضمام إلى معسكرات نادي الفرس القزم.

فازت بمدياليات في صالات الفروسية المجتمعية

- وفازت بميداليات في صالات الفروسية المجتمعية، وكانت طفولتها «مثالية في كل شيء»، وفق تصريحات لها.

- كاميلا هي حفيدة «أليس كيبل»، التي كانت واحدة من أشهر السيدات بالمجتمع البريطاني في الماضي، وأحد أهم أسباب شهرتها هي العلاقة الرومانسية التي جمعتها بالملك إدوارد السابع، ملك بريطانيا والمملكة المتحدة، الابن الأكبر للملكة فيكتوريا.

- التقت كاميلا بالأمير تشارلز، عندما كانت في السادسة والعشرين من العمر، في أوائل السبعينيات، ونشأت بينهما صداقة قوية تحولت إلى علاقة حب.

- تزوجت كاميلا من الأمير تشارلز في 9 أبريل عام 2005، بعد قصة حب طويلة، وعقب الزواج أعطتها الملكة إليزابيث الثانية لقب دوقة كورنوال.