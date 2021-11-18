تعرف على سبب ظهور حارسة مرمى إيران بملامح ذكورية.. طبيبة توضح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل شهدتها الأوساط الرياضية، على مدار الأيام القليلة الماضية، تسببت فيها زهرة كودايولدت، حارسة مرمى المنتخب الإيراني، عقب تقدم منتخب الأردن لكرة القدم النسائية، بشكوى رسمية للاتحاد الآسيوي، دعا خلالها إلى التحقق من جنسها، بعد انتهاء المباراة التي جمعت المنتخبين في تصفيات كاس آسيا، وفاز بها منتخب الحارسة بركلات الترجيح.

وجاء مضمون الخطاب الأردني: «نطلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشروع في تحقيق شفاف وواضح، من قبل لجنة من الخبراء الطبيين المستقلين، للتحقيق في مدى ملاءمة اللاعب المعني والآخرين في الفريق، خاصة فريق كرة القدم النسائي الإيراني، الذي له تاريخ في القضايا الفاضحة والمنشطات، ونأمل أن تتبعوا الإجراءات»، بحسب موقع «world-today-news» العالمي.

وعلى الفور انقسم الأمر على ساحات مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين الموافقة على موقف الأردن، والهجوم عليه، خاصة أنه وضع الحارسة في مرمى التنمر عليها.

ما هو التفسير العلمي لملامح حارسة مرمى إيران التي وضعتها بمرمى التنمر؟

وتساءل البعض عن السبب العلمي أو الطبي، المتسبب في ظهور السيدة «زهرة» حارسة مرمى إيران، بملامح ذكورية، رغم أنها من الجنس الناعم.

من جانبها، قالت الدكتورة راندا فخر الدين، استشاري أمراض النساء والتوليد، أن هناك سببين لظهورها بتلك الملامح، وسيطرة ملامح الذكورة عليها، وهما العامل الوراثي، أو وجود خلل بالكروموسومات.

وأوضحت راندا فخر الدين، خلال حديثها لـ«هُن»، أن العامل الوراثي من أحد الأبوين يمكن أن يكون السبب الأول لهذا الظهور، متابعة: «في سبب تاني وهو خلل بالكروموسومات، وده خلل هرموني، لازم تكون الكروموسومات xx، ولو في خلل أكيد الكروموسومات عندها xxy، وده بيسبب وجود ملامح وعضلات ذكورية»، لافتة إلى أن الأمر يحسمه تحاليل الكروموسومات.

الفحوصات الطبية تنتصر للحارسة

وكانت مريم إيراندوست، مدربة المنتخب الإيراني لكرة القدم النسائية، ردت على شكوى المنتخب الأردني، مؤكدة أن الطاقم الطبي بالمنتخب، أجرى فحوصات طبية دقيقة، لكل عضو بالفريق النسائي، حتى لا تتواجد مشكلات على هذا النحو، وطالبت جميع المشجعين بعدم القلق.

من هي اللاعبة زهرة كودايولدت؟

حارسة مرمى منتخب إيران في مدينة جيروفت الإيرانية.

تعد واحدة من أكفأ وأمهر حراس مرمى كرة القدم للسيدات في إيران.

تعمل بمهنة «النجارة» في الإجازة الصيفية، بعد انتهاء الموسم الكروي.

أكد الاتحاد الآسيوي أن اللاعبة زهرة كوداي أنثى.