خطوات عمل شوربة البصل على الغداء.. طرق مختلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«شوربة البصل» من الوصفات الصحية السهلة، والتي يمكن تقديمها بأكثر من طريقة مختلفة ومبتكرة، منها كما قدمته الشيف هشام السيد، مقدم برنامج «شبكة وصناره» على «سي بي سي سفرة».

خطوات عمل شوربة البصل

المكونات

صويا صوص.

سكر بني.

بصل أحمر.

ثوم مفروم.

مرقة.

كريمة.

ملح وفلفل.

زيت.

طريقة عمل شوربة البصل

الخطوة الأولى: تسخين الزيت على النار، ثم يضاف البصل مع التقليب من حين لآخر حتى يتكرمل.

يضاف السكر والثوم وتقلب.

تضاف الصويا صوص والماء وتترك على النار حتى تمام الغليان.

خفق الشوربة بالهاند بليندر.

تضاف الكريمة وتقدم.

طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية

المكونات

5 بصلات كبيرة مقطع أجنحة.

3-4 أكواب من مرق اللحم.

ملاعق من الأجبان الصفراء قليلة الدسم.

ملعقتان من زيت الزيتون.

ملح وفلفل.

6 شرائح توست من الخبز الأسمر الصحي.

خطوات تحضير شوربة البصل الفرنسية

تسخين زيت الزيتون في قدر عميق.

يضاف البصل إليه مع التقليب المستمر إلى أن يذبل البصل.

يضاف مرق اللحم إلى البصل ثم يضاف الملح والفلفل والزعتر.

يترك المرق على النار لمدة 30 دقيقة.

يوضع القليل من الجبنة الصفراء على شرائح الخبز الأسمر.

يدخل الخبز في الفرن لعدة دقائق حتى تتحمر الجبنة فوق التوست.

تسكب شوربة البصل في أطباق التقديم.

توضع فوق كل طبق شريحة من الخبز الأسمر المغطى بالجبنة الذائبة.

طريقة عمل شوربة البصل بالحليب

المكونات

4 أكواب من البصل المقطع.

4 ملاعق من زيت الزيتون.

كوبان من الحليب البقري قليل الدسم.

كوبان من مرق الدجاج الطازج.

شرائح من الخبز الأسمر.

كوب من الجبنة الموزاريلا قليلة الدسم.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

خطوات تحضير شوربة البصل بالحليب

تسخين زيت الزيتون في قدر عميق، ثم يضاف إليه قطع البصل.

يقلب البصل إلى أن يذبل تمامًا.

يضاف مرق الدجاج إلى البصل مع الملح والفلفل.

يترك المزيج على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.

يترك على النار، ويحرك باستمرار إلى أن يتخذ المزيج قوامًا سميكًا ويبدأ بالغليان.

يضاف جزء من الجبنة إلى الشوربة مع التحريك لبضعة دقائق فقط.

توضع شريحة من الخبز الأسمر على سطح كل طبق من الشوربة، ثم ترش فوقها القليل من جبنة الموزاريلا.

تدخل أطباق الشوربة إلى الفرن لبضعة دقائق إلى أن يتحمر الخبز وتذوب الجبنة.