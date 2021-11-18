طريقة عمل الثومية بالزبادي.. خطوات سهلة وسريعة بوصفات مختلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«الثومية» من أنواع السلطات التي يفضلها البعض مع الوجبات الغذائية المختلفة، بسبب مذاقها الرائع الذي يساعد على فتح الشهية، لذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة عمل الثومية بالزبادي كما قدمتها الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج «أميرة في المطبخ» على «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الثومية بالزبادي

المكونات

فصوص ثوم مفروم.

عصير ليمون.

ربع كوب زبادي.

نصف كوب مايونيز.

ملعقة كبيرة خل.

رشة ملح.

خطوات عمل الثومية بالزبادي

تخلط كل المكونات في الكبة.

طريقة عمل الثومية السوري

5 فص ثوم مهروس.

4 ملعقة كبيرة زيت.

نصف عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة نشا.

كوب ماء.

خطوات عمل الثومية السوري

تسخين نصف كمية الماء على النار.

تقليب النشا في النصف الآخر من الماء، ثم إضافة الماء على النار.

ترك الخليط حتى يهدأ قليلا، ثم وضعه في الخلاط، وإضافة له الثوم وعصير الليمون.

صب الزيت بشكل متواصل وليس مرة واحدة.

تقدم الثومية وتزينها بالبقدونس المفروم.

طريقة عمل ثومية الشاورما

فصان من الثوم المهروس.

ثلاثة أرباع كوب من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة من الخل.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

بياض بيضتين كبيرتين.

خطوات تحضير ثومية الشاورما

وضع بياض البيض والملح والثوم في وعاء الخلاط.

تشغيل الخلاط على سرعة متوسطة وخلطهم جيدا.

إضافة الزيت ثم الخل إلى أن يتكون ثومية الشاورما.

ثومية الشاورما بدون بيض

المكونات

كوب من زيت عباد الشمس.

ربع كوب من حليب الصويا.

ملح.

عصير الليمون.

فصان من الثوم.

الفلفل الأسود.

خطوات تحضير ثومية الشاورما

إضافة الزيت وحليب الصويا في الخلاط.

مزج الخليط في الخلاط.

الاستمرار بالخلط حتى مرحلة الحصول على القوام المناسب لثومية الشاورما.

إضافة عصير الليمون والملح حسب الرغبة.

تذوق الخلطة للتأكد من الحصول على الطعم المرغوب فيه.

تقسيم الخليط إلى قسمين متساويين.

فرم الثوم فرما ناعمًا وطحنه جيدًا.

إضافة الثوم المطحون إلى نصف كمية الخليط.

إضافة عصير الليمون والملح والفلفل الأسود حسب الرغبة وخلطهم جيدا.