الامارات | زيادة أمراض الصدر بين الأطفال في نيودلهي

شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة أمراض الصدر بين الأطفال في نيودلهي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أطباء إن تراجع جودة الهواء في العاصمة الهندية نيودلهي أدى إلى زيادة حالات الإصابة بأمرض الصدر المزمنة، ومن بينها الربو بين الأطفال، كما أن طول تعرضهم للملوثات القاتلة قد يضعف نموهم المعرفي. وبلغ التلوث مستويات خطيرة في نيودلهي وأجزاء أخرى من شمال الهند هذا الشهر.

وفي أغلب الأيام يظل مؤشر جودة الهواء فوق مستوى 451 من 500 وهو الحد الأقصى للمقياس، ما يشير إلى نوعية هواء «سيئة جداً» وظروف «خطيرة» حتى على الأصحاء، وتؤثر بشدة في من يعانون أمراضاً، وفقاً لإرشادات المجلس الاتحادي للسيطرة على التلوث.

ويقيس مؤشر جودة الهواء مستوى الجزيئات الدقيقة السامة (بي.إم 2.5) في المتر المكعب من الهواء. وتعتبر الحكومة المستوى الآمن هو 60 ميكروغراماً في المتر المكعب من الهواء على مدار 24 ساعة.

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