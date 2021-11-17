إرشادات تساعد على تجنب الولادة المبكرة في يومها العالمي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتفل العالم يوم 17 نوفمبر، باليوم العالمي للولادات المبكرة، من أجل رفع الوعي بشأن الولادة المبكرة وأسبابها، من خلال وضع إرشادات تساعد على تجنبها لاكتمال الحمل بأمان، دون حدوث أي مشكلات مفاجئة.

أوضح الدكتور عمرو حسن، استشاري النساء والتوليد، أن الولادة المبكرة واحدة من أهم أسباب وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات، إذ يولد طفل من كل 10 أطفال ولادة مبكرة، مما يتسبب في حدوث العديد من المضاعفات أبرزها الرئة غير المكتملة.

أسباب الولادة المبكرة

وتوجد عدة أسباب تسبب في حدوث الولادة المبكرة، منها:

الانفجار المبكر لكيس المياه، والناتج عن الالتهابات المهبلية والالتهابات في مجرى البول.

التدخين.

الحالة الصحية للأم مثل ارتفاع ضغط الدم أو السكري.

الولادات المتعاقبة والمقصود بذلك تكرار الحمل قبل مرور 18 شهرا.

إرشادات تساعد على تجنب الولادة المبكرة

الحرص على علاج الالتهابات المهبلية، وتكتشفها السيدة عن طريق إفرازات ذات رائحة كريهة بألوان مختلفة مثل الأصفر أو الأخضر والحكة أوالالتهابات في مجرى البول، وتظهر علاماته من خلال حرقان البول.

منع المخلل والأملاح التي تسبب الالتهابات وتناول المياه بكميات كبيرة.

التشطيف المستمر قبل وبعد الجماع.

على السيدة في فترة الحمل الابتعاد عن زيادة الوزن اثناء الحمل.

المتابعة الجيدة في فترة الحمل.

الحفاظ على التغذية السليمة، وتناول حامض الفوليك والحديد والكالسيوم والبروتين والمواد المغذية الأخرى.

تناول الفيتامينات التي تمد الحامل بالعناصر المفقودة اثناء الحمل.