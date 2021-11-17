لايف ستايل

هنا الزاهد تكشف عن مهنة أحلامها خارج التمثيل وسبب كثافة شعرها

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الفنانة هنا الزاهد

أجابت الفنانة هنا الزاهد، عن بعض الأسئلة التي وجهت لها عبر خاصية القصص القصيرة «انستجرام»، إذ تحرص دائمًا الرد على بعض أسئلة متابعيها، والتي كان أبرزها:«ماهي المهنة التي تميل إليها للعمل بها غير التمثيل»، لترد قائلة إنها تتمنى أن تكون مدرسة.

كما وجه المتابعون سؤالا آخر للفنانة هنا الزاهد، جاء مضمونه: «بتستخدمي إيه للعناية بشعرك وبطوله وإنه يفضل ثقيل»، وأجابت: «الأكل الصحي الذي يحتوى على البروتين، وفيتامينات للشعر والنوم الجيد وشرب المياه والحرص على الابتعاد عن التوتر».

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وأجابت «الزاهد» عن سؤال آخر، عن أكثر صفة تسبب إزعاج لها من زوجها أحمد فهمي، لترد قائلة:«الكلاب». 

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هنا الزاهد والخلافات مع زوجها

كانت تحدثت الفنانة هنا الزاهد في حديث سابق لها عن الخلافات بينها وبين زوجها أحمد فهمي، خلال استضافتها في برنامج الأسئلة الشهير «في البوكس»، بعد توجيه لها سؤال عن تفاصيل قيامها بعمل «بلوك» لزوجها مرة واحدة حتى تصحح المعلومة بأنها كانت مرتين، بسبب اندلاع مشكلات وخلافات بينهما.

هنا الزاهد بقفل السكة في وشه

وتحدثت الفنانة هنا الزاهد، عن طريقة اخرى تلجأ لها في الخلافات، «ممكن أقفل السكة في وش أحمد فهمي أو أختي فرح».

وفي حوار سابق لها، أوضحت الفنانة هنا الزاهد أنها تحمست لتقديم شخصية «هنادي» في مسلسل «حلوة الدنيا سكر»، مؤكدة أنها تحمست لتقديم تلك الشخصية.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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