إطلالات اليوم: هنا الزاهد جذابة.. وأسماء أبو اليزيد ناعمة



محمد اسماعيل - القاهرة - تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

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هنا الزاهد:

أطلت الفنانة هنا الزاهد ببدلة باللون الأوف وايت مزودة بأكمام، ونسقت أسفلها تيشرت بنفس اللون، واعتمدت مكياجا قويا وتركت شعرها الويفي منسدلا.



مي سليم:

ظهرت الفنانة مي سليم بفستان متعدد الألوان ومزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.



سمية الخشاب:

وارتدت الفنانة سمية الخشاب فستانا باللون الفضي بقصة الأوف شولدر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

سميرة سعيد:

وتألقت المطربة سميرة سعيد بفستان باللون الموف بقصة الأوف شولدر، واعمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.



أسماء أبو اليزيد:

كما ارتدت الفنانة أسماء أبو اليزيد شميز جينيز باللون الرصاصي مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.