احذر تجاهلهما.. علامتان غير عاديتين لنقص فيتامين د في جسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

فيتامين د أو "فيتامين أشعة الشمس" ضروري للغاية لعمل الجسم بشكل صحي، فهو عنصر غذائي أساسي يمكن الحصول عليه من الأطعمة التي نأكلها والمكملات الموصوفة والأهم من الشمس.

ويعتبر التعرض لأشعة الشمس أفضل الطرق وأكثرها طبيعية لزيادة مستويات فيتامين د في جسمك.

في كثير من الأحيان، نميل إلى التغاضي عن فوائد الفيتامينات والمعادن في أجسامنا، لا يلاحظ ذلك إلا عندما نشهد تغيرًا جذريًا في الجسم أو نعاني من بعض الانزعاج والألم، يلعب فيتامين د أيضًا دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة عظامنا وتقليل القلق وتعزيز المناعة بشكل عام.

أهميته

كما هو معروف، يتم إنتاج فيتامين د بشكل طبيعي في الجلد استجابة لأشعة الشمس، كما يمكن الاستفادة منه عبر بعض الأطعمة والمكملات الغذائية الغنية بفيتامين د.

وتساعد المستويات الكافية منه في تنظيم امتصاص الجسم للكالسيوم والفوسفور، وتحسين وظائف المناعة، ومقاومة الالتهابات والأمراض المختلفة، ويسهل أيضًا النمو والتطور الطبيعي للعظام والأسنان.

بخلاف هذه الفوائد الأساسية، يساعد أيضًا في تقليل التوتر والقلق وتنظيم الحالة المزاجية، كما يمكن لمن يريد إنقاص الوزن أيضًا جني فوائد فيتامين (د)، حيث تشير الدراسات إلى أنه يساعد في تحقيق أهدافك المرغوبة في إنقاص الوزن.

قد تؤدي المستويات المنخفضة منه بالجسم إلى حدوث بعض المشاكل، ويمكن أن تكون العلامات دقيقة جدًا وغير مرئية تقريبًا، ومع ذلك، إليك اثنتان من أكثر العلامات غرابة لنقص الفيتامين التي يجب عليك الانتباه إليها، وفقا لموقع timesofindia.

التعب والضعف

أولئك الذين يعانون من نقص الفيتامين، غالبًا ما يشكون من الشعور بالتعب والضعف، ما يحد من قدرتهم على ممارسة وظائفهم اليومية.

والضعف في العضلات قد يؤدي إلى صعوبة في صعود السلالم أو النهوض من الأرض، وقد يتسبب أيضًا في تمايل الشخص، أي المشي بخطوات قصيرة بطريقة خرقاء.

ألم العظام

عندما يتعلق الأمر بفيتامين (د)، فإنه يعتبر علاجًا للكساح، وهو اضطراب يؤدي إلى ضعف العظام عند الأطفال، علميًا، يساعد فيتامين د على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، مما يؤدي بدوره إلى بناء وتقوية العظام، في البالغين، قد يرتبط تطور العظام الضعيفة واللينة بحالة تسمى لين العظام.

الطريقة المؤكدة للكشف عن انخفاض مستويات فيتامين د في الجسم

يمكن تشخيص نقص فيتامين د بمساعدة فحص الدم، هناك نوعان من الاختبارات التي يمكن أن تؤكد النقص لديك - الأكثر شيوعًا هو 25-هيدروكسي فيتامين د، والمعروف باسم 25 (OH) D.