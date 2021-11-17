أطعمة غذائية تساعد في علاج ارتفاع ضغط الدم: التوت وأنواع معينة من الأسماك

القاهرة - سمر حسين - صحة

ارتفاع ضغط الدم من أكثر عوامل الخطر شيوعًا التي قد تؤدي للإصابة بأمراض القلب، وهو ما يعاني منه الكثير من الأشخاص، ما يؤرق حياتهم بالتعرض المستمر للصداع المزمن، وغيرها من الأعراض الأخرى، إذ يعاني أكثر من مليار شخص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم.

علاجات ارتفاع ضغط الدم

وتستخدم الأدوية بشكل شائع لخفض مستويات ضغط الدم، ومع ذلك فإن تغييرات نمط الحياة بما في ذلك التعديلات الغذائية، يمكن أن تساعد في خفض مستويات ضغط الدم إلى النطاقات المثلى وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وينصح خبراء التغذية حول العالم، اتباع نظام غذائي مغذي وصحي للقلب لجميع الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بما في ذلك أولئك الذين يتناولون أدوية خفض ضغط الدم، إذ أن النظام الغذائي الصحي ضروري لخفض ضغط الدم، وأظهرت الأبحاث أن تضمين أطعمة معينة في نظامك الغذائي، خاصة تلك الغنية بالعناصر الغذائية المحددة مثل البوتاسيوم والماغنيسيوم لها القدرة في تقليل مستويات ضغط الدم، حسب موقع «healthline».

أفضل الأطعمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم

1- ثمار الحمضيات

قد تكون للفواكه الحمضية بما في ذلك الجريب فروت والبرتقال والليمون، تأثيرات قوية في خفض ضغط الدم، حيث أنها محملة بالفيتامينات والمعادن والمركبات النباتية التي قد تساعد في الحفاظ على صحة القلب، عن طريق تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم.

2- سمك السلمون والأسماك الدهنية الأخرى

تعتبر الأسماك الدهنية مصدرًا ممتازًا لدهون «أوميجا 3»، والتي لها فوائد كبيرة لصحة القلب، فقد تساعد هذه الدهون في تقليل مستويات ضغط الدم، عن طريق تقليل الالتهاب وخفض مستويات المركبات التي تقلص الأوعية الدموية.

3- بذور اليقطين

تعد بذور اليقطين مصدرًا مركّز للعناصر الغذائية المهمة للتحكم في ضغط الدم، بما في ذلك الماغنيسيوم والبوتاسيوم والأرجينين، وهو حمض أميني ضروري لإنتاج أكسيد النيتريك، وهو ضروري لاسترخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

4- الفول والعدس

الفول والعدس من العناصر الغذائية التي تساعد على تنظيم ضغط الدم، إذ أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الفول والعدس قد يساعد في خفض مستويات ضغط الدم المرتفع.

5- التوت

ارتبط التوت بمجموعة متنوعة من الفوائد الصحية الرائعة، بما في ذلك قدرته على تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب مثل ارتفاع ضغط الدم.