طريقة عمل الكشك الصعيدي.. 7 خطوات بسيطة داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد طبق الكشك واحدًا من المأكولات التي لها مكانة خاصة بين المصريين، إذ يقبل الكثيرون على تناوله خاصة بين أطباق وجبة الغداء، فيتميز برائحته ومذاقه الشهيين، ولتحضير الكِشك عدة طرق من بينها الصعيدي، إذ نستعرض خلال التقرير التالي، طريقة عمل الكشك الصعيدي، حسب الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل الكشك الصعيدي

- مقادير عمل الكشك الصعيدي

كشك

ماء

بصل

زيت

مرقة

ملح

فلفل أسود

2 ملعقة كبيرة دقيق

طريقة تحضير الكشك الصعيدي

انقعي الكشك في الماء.

إغلي المرقة على النار وأضيفى الكشك.

أضيفي الملح والفلفل الأسود.

حمري البصل في الزيت على النار.

أضيفي جزء من البصل على الكشك وقلبي.

قلبي الدقيق في القليل من الماء وأضيفيه.

أغرفي الكشك وضعى البصل المحمر على الوجة وقدميه.

طريقة عمل كشك صعيدي بالدجاج

- مقادير عمل كشك صعيدي بالدجاج

كشك صعيدي

زبادي

مرقة سلق الدجاج

سمنة بلدي

دجاج مسلوقة

بصل محمر

لبن

لبن بودرة

ثوم

بصل بودرة

طريقة تحضير كشك صعيدي بالدجاج

يشوح الدجاج المفصص في السمنة البلدي، ثم يضاف ثوم مفروم ويقلب جيدا.

ثم تضاف إليه المرقة، ويقلب جيدا حتى يثقل القوام ثم تضاف البهارات، وبودرة ثوم وبصل، ولبن بودرة.

ثم يضاف الكشك الصعيدي المنقوع في اللبن.

يضاف الزبادي والدجاج واللبن ويقلب جيدًا، ثم يضاف النعناع الجاف والنعناع الطازج.

في طاسة، تشوح الكبد والقوانص في الثوم والسمنة البلدي مع رشة كزبرة ناشفة.

ثم يوضع قليل من الماء والكريمة

يقدم الكشك الصعيدي بالدجاج، ثم يضاف الكبد والقوانص والبصل المحمر.​

طريقة عمل بط بالكشك الصعيدى

- مقادير عمل بط بالكشك الصعيدى

بط

كشك صعيدى

بصل

ثوم

طماطم

ماء مغلى

زبدة

زيت

ملح

فلفل

دقيق

حبهان

ورق لورا

كرفس

كرات

جزر

زبادى

كريمة

طريقة تحضير بط بالكشك الصعيدي

اسلقى البط في ماء وبصل وكرفس وكرات وجزر.

ضيفي إليها ثوم وحبهان ولورا، ثم ترفع من ماء السلق.

اخلطى ملح وفلفل وزيت وطماطم في الكبة، ثم تدهن البطة بالخليط، وتدخل الفرن حتى تكتمل النضج.

ذوبي الكشك الصعيدي في ماء السلق.

يتبل البصل بملح وفلفل ويعفر بالدقيق ويحمر في الزيت.

اهرسى الكشك قليلا، ثم ضيفي إليه الكريمة و الزبادي، ثم يرفع على النار حتى يصبح ذو قوام سميك.

يقدم مع مكعب زبدة على الوجه والبصل المحمر مع البط.