طريقة عمل البقلاوة في المنزل بأقل الإمكانيات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

«البقلاوة» من الحلويات التي يفضل البعض تناولها بين الوجبات المختلفة، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل البقلاوة على طريقة الشيف أميرة شنب، مقدمة برنامج «أميرة في المطبخ» على سي بي سي سفرة.

طريقة عمل البقلاوة

المكونات

جلاش.

شربات.

زبدة.

مكسرات.

قرفة.

سكر.

خطوات عمل البقلاوة

نقدم لكِ في خطوات بسيطة طريقة عمل البقلاوة.

تخلط المكسرات بالقرفة والسكر.

رص الجلاش ورقة ورقة وتدهن كل ورقة بالزبدة.

وضع نصف الجلاش ثم خليط المكسرات ثم باقي الجلاش ثم يقطع ويدخل الفرن، ويرش بالشربات البارد.

طريقة عمل البقلاوة المصري

تقدم لكِ الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامج «على قد الإيد» طريقة عمل البقلاوة المصري في المنزل بخطوات بسيطة.

2 كوب دقيق.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 كوب ماء.

سكر بودرة.

خطوات عمل البقلاوة المصرية

خلط الدقيق والخميرة والملح والنشا والسكر والفانيليا ثم اضافة الماء والتقليب.

ترك الخليط حتى يتخمر وتقليب الخليط.

بل ملعقة بالزيت أو الماء وتقطع باليد والملعقة الخليط لكرات في الزيت.

تقليب البقلاوة حتى تمام النضج ثم رشها بالسكر البودرة وتقديمها.

طريقة عمل عجينة البقلاوة

كيلو جرام من الدقيق المخصص للحلويات.

كوبان من الماء.

نصف كوب زبدة ذائبة.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من النشا لفرد العجينة.

طريقة تحضير عجينة البقلاوة

إحضار وعاء كبير ثم وضع الدقيق المنخول مع الملح فيه.

إضافة القليل من مقدار الزبدة الذائبة وليست الساخنة على الدقيق، مع العجن بأطراف الأصابع حتى تكون عجينه متجانسة بالزبدة.

إضافة الماء بشكل تدريجي مع العجن المستمر حتى تتكون عجينة متماسكة، لا تلتصق بأطراف الأصابع أو الوعاء.

وضع العجينة في وعاء وتغطيتها بغطاء نظيف وتركها بدرجة حرارة المطبخ لترتاح لمدة نصف ساعة.

تقطيع العجين 10 قطع أو أكثر وذلك حسب الرغبة، ثم تشكيلها لدوائر في كيس بلاستيكي حتى ترتاح لمدة 10 دقائق.

رش النشا على سطح نظيف وجاف تماما، ثم إحضار كل قطعة من العجين على حدة، ثم فردها بواسطة النشابة مع رش العجينة بشكل مستمر حتى تصبح رقيقة جدا.

وضع رقاق العجينة بعد فردها بكيس بلاستيكي مع رش كل قطعة بالنشا، ثم وضعها في الثلاجة لمدة ساعة ونصف.

إخراج الرقاقات من الثلاجة وفردها معا، حتى تتكون عجينة الجلاش.

دهن الصينية المخصصة لتحضير البقلاوة بالقليل من الزبدة.

تقسيم عدد رقاقات العجينة بالتساوي لتكوين طبقتين من العجينة.

وضع الرقاقة الأولى بالصينية ودهنها بالقليل من الزبدة من جميع الاتجاهات، ثم وضع الرقاقة الثانية ودهنها بالزبدة حتى يتم تشكيل الطبقة السفلية.