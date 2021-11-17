طريقة عمل كيكة الكريم كراميل.. خطوات بسيطة داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تتعدد طرق تقديم وإعداد الكيك داخل المنزل، نظرًا لسهولة تحضيرها بالعديد من النكهات والتي من بينها الكريم كراميل ذات المذاق الخاص، لذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة عمل كيكة الكريم كراميل، حسب الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل كيكة الكريم كراميل

- مقادير عمل كيكة الكريم كراميل

2 كوب دقيق

نصف كوب زيت

ثلاثة أرباع كوب سكر

كوب لبن

باكو كريم كراميل

2 بيضة

فانيليا

رشة ملح

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

طريقة تحضير كيكة بطعم الكريم كراميل

يضرب اللبن والبيض والزيت والسكر والكريم كراميل والفانيليا في الخلاط.

يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح ثم يضاف خليط اللبن ويقلب.

يصب فى قوالب مدهون بالسمنة ومرشوش بالدقيق.

ترص القوالب في صينية، وتوضع في الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط حتى تمام النضج.

تترك ليبرد وتزين بصوص الكراميل وتقدم.

طريقة عمل الكريم كراميل

- مقادير عمل الكريم كراميل

2 كوب لبن

4 بيضة

4 باكو فانيليا

نصف كوب سكر

الكراميل:

كوب سكر

2 ملعقة كبيرة ماء

طريقة تحضير كريم كراميل

اخلطي السكر والماء فى طاسة على النار حتى يسيح ويتغير لونه ويصبح كراميل، ثم ضعي الخليط فى قاع قالب.

اضربي في الخلاط اللبن والبيض والفانيليا والسكر.

صبي الخليط فى القالب، وضعيه فى صينية بها ماء وأدخليها الفرن حتى النضج.

ضعي الكريم كراميل في الثلاجة وإقلبيه وقدميه.

طريقة عمل كريم كراميل بالقشطة

- مقادير عمل كريم كراميل بالقشطة

1 ونصف كوب لبن

نصف كوب قشطة

4 بيضة

2 ملعقة صغيرة نشا

4 ملعقة كبيرة سكر

فانيليا

الكراميل:

كوب سكر

نصف كوب كريمة حلويات

ملعقة كبيرة زبدة

3 ملعقة كبيرة ماء

طريقة تحضير كريم كراميل بالقشطة

اخلطي اللبن مع القشطة والسكر والفانيليا والبيض والنشا في الخلاط.

ضعي الخليط على النار و قلبيه باستمرار حتى يثقل القوام.

ضعي الخليط في قوالب وضعي القوالب في صينية بها القليل من الماء، وادخليه الفرن.

طريقة تحضير الكراميل

سيحي السكر على النار مع الزبدة والقليل من الماء.

أضيفي الكريمة وقلبي ثم قدمي الكراميل على وجة الكريم كراميل.