هشام عاشور زوج نيللي كريم.. حبها في 3 أيام وانفعل على معجبيها بتونس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لا تزال واقعة انفعال لاعب الإسكواش هشام عاشور، زوج الفنانة نيللي كريم، على بعض معجبيها في مهرجان قرطاج السينمائي، حديث العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تابع الكثيرون رد فعل هشام عاشور زوج نيللي كريم، نحو اندفاع العديد من المعجبين بها خلال المهرجان لالتقاط الصور معها، ما تسبب في قطع فستانها، لينفعل الزوج قائلًا خلال الفيديو المتداول: «مفيش صور مش هناخد صور مع حد.. إيه المهزلة دي».

هشام عاشور زوج نيللي كريم في مهرجان قرطاج السينمائي

وكان ظهر لاعب الإسكواش العالمي هشام عاشور، رفقة زوجته الفنانة خلال حضورهما فعاليات مهرجان قرطاج السينمائي، وذلك على هامش تكريمها الفني به.

نيللي كريم تعلق على واقعة الهجوم عليها

وخلال مداخلة هاتفية لها في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، والذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، كشفت الفنانة نيللي كريم كواليس تعرضها لهجوم كبير من بعض معجبيها، موضحة أنه حدث نوع من الارتباك، قائلة: «لأن فستاني اتقطع، ولاقيت حد بيطلع الموبايل عشان يتصور معايا وحد بيزقني من ورا، يعني فيه هرجلة حصلت، خرجت من القاعة عاوزه أركب العربية وأمشي بسرعة على الفندق».

زواج هشام عاشور ونيللي كريم

وكان احتفل الثنائي بزواجهما في حفل زفاف ضخم أٌقيم داخل إحدى القرى الكبرى بمدينة الساحل الشمالي، في منتصف أغسطس الماضي، ضم نخبة كبيرة من مشاهير الفن والإعلام.

من هو هشام عاشور زوج نيللي كريم؟

- من مواليد عام 1982، أي يبلغ من العمر 39 عامًا.

- يصغر الفنانة نيللي كريم بثمانية أعوام.

- هو الشقيق الأكبر للاعب الإسكواش العالمي رامي عاشور.

- هشام عاشور واحدًا من أمهر وأشهر لاعبي الإسكواش في الوطن العربي وعلى مستوى العالم.

- حاصل على تصنيف ضمن العشر الأوائل على اللعبة.

- انتقل للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية عقب اعتزاله اللعبة.

- عقب عودته إلى مصر، أنشأ أكاديمية للإسكواش، قبل انتشار جائحة كورونا.

- أعجب بنيللي كريم بعد مرور ثلاثة أيام فقط من تعارفهما، ومن ثم عرض عليها الزواج.