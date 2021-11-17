ممرضة أمريكية توثق مراحل الموت على «تيك توك»: اعرف علامات الاحتضار النشط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«رعاية المحتضرين».. أحد أنواع العلاجات التي لها طابع خاص وأداء مختلف، كونها تتطلب رعاية رحيمة تتطلب أناسًا معينة لديهم مهارة وحنكة في التعامل مع الآخرين الذين يعيشون اللحظات الأخيرة في الحياة، وأكثر من يكون بقرب المحتضرين هم الممرضات اللاتي يقمن برعاية المرضى ومشاركتهم المشهد الأخير في حياتهم.

جولي توثق رحلتها مع رعاية المحتضرين على «تيك توك»

ومن هذا المنطلق، دشنت «جولي» سيدة من لوس أنجلوس، ممرضة، تعمل في رعاية المرضى والمحتضرين منذ 14 عامًا، لديها خبرة واسعة في مجالها، إذ أنها قضت خمس سنوات في دار رعاية محتضرين و9 سنوات في العناية المركزة؛ خاصة مع حالات الموت، قناة على تطبيق التيك توك، لتستخدم خبرتها في تثقيف متابعيها الذين سرعان ما وصل عددهم إلى 340 ألف متابع خلال ستة أشهر، مؤكدة أنها لا تصدق الانتشار بهذه السرعة؛ وساعدت تعليقاتها الدافئة وثقتها إلى انتشار مقاطع الفيديو الخاصة بها، وكذلك فضول معظم اليائسين حول الموت، ومايمكن توقع حدوث، حسبما نشرت «the sun».

تثقيف المرضى وأسرهم

وعن سبب تدشين تلك القناة، قالت جولي إنها تحب أن تثقف المرضى وأسرهم، حول مايمكن توقعه ومنحهم بعض الراحة، إذ أنها تشارك بكل خبراتها في الإجابه عن الأسئلة الملحة لمتابيعها على القناة.

ونشرت جولي مؤخرََا مقطع فيديو حول الأشياء الطبيعية التي تحدث لمعظم الناس في نهاية حياتهم، موضحة أن التغيرات في التنفس والحمى والإفرازات النهائية، والتغيرات في لون الجلد كل هذه الأعراض طبيعية، مشيرة إلى أن تثقيف المرضى حول الموت جزء من عملها مع دعمهم نفسيََا وجسديََا.

ماهو الاحتضار النشط؟

وأكدت ممرضة المحتضرين أنه من الصعب شرح ما يحدث للناس بشكل عام عند الموت فهم مختلفون، مشيرة إلى أنه عند الموت بشكل طبيعي تظهر العلامات أو الأعراض بشكل طبيعي، وهذا يسمى «الاحتضار النشط»، وأن هذه المرحلة تشمل تغيرات في الوعي والتبقع وهذه أمور غير مؤلمة، مضيفة: «لدي الكثير من المعلومات عن الموت التي لا يعرفها الناس، لايريد الجميع التحدث عن الموت لكننا جميعََا سنموت؛ إذن فهي معلومات نحتاج جميعََا إلى معرفتها».