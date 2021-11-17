الحوت عكس المتوقع.. تعرف على طريقة كل برج في تعبيره عن حبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور جمال

كل شخص وله طريقته الخاصة في تعبيره عن حبه، فهناك من يفضل الصراحة والاعتراف سريعاً، وأيضاً من يخجل ويكتفي فقط بالتلميح، وتتعدد الطرق ولكن يظل المعنى واحد.

وفي هذا التقرير يعرض لكم "الخليج 365" طريقة كل برج في التعبير عن حبه وفق موقع "timesofindia".

-الحمل:

من أكثر الأبراج ثقة في نفسه، ويفضل أن يعترف سريعاً.

-الثور:

يتميز أصحابه بالصبر، فعندما يضع أمر في عقله يظل وراءه حتى يحصل عليه.

-الجوزاء:

من أكثر الأبراج تعقيداً للأمور، فهم في بعض الأحيان يتناقضون مع أفعالهم، يمكن أن يكونوا متحمسين ثم يشعرون بالملل فجأة، اعتمادًا على الحالة المزاجية، لذلك فهو يفضل المراوغة ولا يعترف بسهولة.

-السرطان:

من أكثر الأبراج رومانسية، يعترف سريعاً، ةيجعلك تشعر أنك الوحيد في المكان كله، وأن حياته ستقف من دونك.

-الأسد:

لا يبوح بمشاعره سريعاً ويفضل التلميح، لأنه يُعرف بالثقة الزائدة في أنفسهم، وقد يميل إلى التعجرف في بعض الأوقات.

-العذراء:

لا يقومون بأي خطوة قبل التفكير فيها كثيراً ومعرفة كل جوانبها، فهم من أكثر الأبراج دقة، لذلك لن يعترف بسهولة.

-الميزان:

يعرف أشخاص برج الميزان بالتردد قبل اتخاذ أي خطوة في حياته، وخاصة إذا كانت تخص شريك حياته، لذلك سيأخذ الكثير من الوقت قبل أن يعترف لكي.

-العقرب:

من أكثر الأبراج التي لا تعرف المراوغة ويفضل المواجهة والاعتراف سريعاً.

-القوس:

لديهم حس الفكاهة ويفضلون أن يعترفوا عن حبهم بطريقة مرحة وكوميدية.

-الجدي:

يراعي مشاعر من يحبه كثيراً ولا يحب أن يجرحه، ويعترف له سريعاً.

-الدلو:

يتمتعون بذكاء عالي ويستطيعون التعبير عن مشاعرهم بشكل غير مباشر ولطيف.



-الحوت:

دائما ما نسمع عن مواليد برج الحوت الرومانسية والحب، ولكن هم عكس ما نتوقع يجدون صعوبة كبيرة في التعبير عن مشاعرهم، ومتحفظون جداً.