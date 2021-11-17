كورونا اليوم: سبب استمرار الجائحة.. واحذر هذا الخطأ عند العلاج في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

احذر هذا الخطأ عند العلاج في المنزل

أعلن الدكتور بوريس تشورادزي، كبير أطباء عيادات "K + 31"، أن تناول المضادات الحيوية من دون وصفة الطبيب، عند الإصابة بمرض "كوفيد-19"، يؤدي إلى إضعاف الاستجابة المناعية.

ويحذر الدكتور في حديث لراديو "سبوتينك"، من تناول المضادات الحيوية عند الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد، لأنها يمكن أن تعيق التعافي من المرض وتزيد من سوء الحالة الصحية للمريض، وفقا لروسيا اليوم.

شركة "فايزر" تجري اختبار عقارها ضد "كوفيد - 19" في روسيا

أصدرت شركة "روس بوتريب نادزور" الروسية ترخيصا لشركة الأدوية الأمريكية "فايزر" بإجراء اختبارات سريرية لعقار Paxlovid، الذي تم وضعه للوقاية والعلاج من "كوفيد – 19" في روسيا.

وحسبما ذكرت صحيفة "فيدوموستي" الروسية فإن الاختبارات ستجري في عدة مدن روسية، وسيشارك فيها 90 شخصا، وفقا لسجل الدولة للأدوية، فإن اختبارات دواء Paxlovid ستستمر في روسيا لغاية مارس 2023. وذلك في العديد من المؤسسات الطبية العامة والخاصة بمقاطعات موسكو، بطرسبورغ ، سمولينسك، بارناؤول ومدن أخرى، وفقا لروسيا اليوم.

مدير الصحة العالمية يتحدث عن سبب استمرار الجائحة والعدد الحقيقي لضحاياها

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن استمرار جائحة فيروس كورونا في العالم سببه عدم المساواة في الوصول إلى اللقاحات وغياب الاتساق في الإجراءات الصحية.

وقال تيدروس، خلال منتدى أمني نظمته كوريا الجنوبية: "كل من عدم المساواة في الوصول إلى اللقاحات في العالم مع مزيج من الإجراءات غير المتسقة وغير الممنهجة في قطاع الرعاية الصحية يمدد الجائحة، حيث يعطي الفيروس مجالا أكبر للانتقال والتحور"، وفقا لروسيا اليوم.