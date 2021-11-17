4 أسباب تجعلنا نصاب بالصداع في فترة ما بعد الظهر



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الصداع من بين الأمور التي تسبب إزعاجا كبيرا، وربما لا نعرف سببه أو نوعه، وهو ما يؤثر على حياتك العملية أو الصحية أو العائلية.

ويداهم ألم الرأس العديد من الأشخاص في فترة ما بعد الظهر كل يوم، وقد يرجع سببه إلى شيء تفعله في الصباح، وغيرها من الأسباب التي أوردها موقع "healthdigest".

1. التوتر الشديد:

فقد تكون مصابًا بصداع التوتر وفي الغالب لا يكون حادًا، وهو أكثر أنواع ألم الرأس شيوعًا، ومن الأعراض الأخرى له، الآم في عضلات الكتف والرقبة وفروة الرأس والجبهة وجانبي ومؤخرة الرأسي.

ويرجع سببه إلى الإجهاد والتوتر، ولذلك من الضروري مكافحة الإجهاد لتقليله والالتزام بروتين يومي صحي يتضمن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والنوم الصحي الجيد، والوجبات المغذية، وتجنب تخطي وجبة الإفطار، والتحكم في التوتر باستخدام تمارين الاسترخاء، مثل اليوجا والتنفس العميق والتأمل.

2. الإفراط في تناول الكافيين:

وفق الجمعية الأمريكية للصداع فإن الكافيين غالبًا ما يدخل في مكونات أدوية الصداع، لكنه لا يعالجه بشكل مباشر، بل يمكن أن يسبب ألم الرأس.

وتوصي الجمعية بتتبع تناول الكافيين والصداع، هل تتناول دائمًا مشروب غازي أو مشروب طاقة في الغداء؟ هل تصاب بالصداع عند تخطي قهوتك في الصباح؟ احتفظ بدفتر يوميات لترى ما إذا كان الكافيين هو سبب صداع الظهيرة.

3. الجوع أو الجفاف:

الجفاف أحد أسباب صداع الظهيرة، ويمكن أن يلعب الكافيين دورًا في الجفاف، لذا تأكد من تناول كوب إضافي من الماء لكل مشروب يحتوي على الكافيين لتحافظ على رطوبتك، وذلك لأن الجفاف يجعل الأوعية الدموية في دماغك تتقلص، ما يسبب ذلك الألم في رأسك.

كما أن تناول الكثير من السكر، أو الإفراط في استهلاك الأطعمة المصنعة أو تخطي وجبة قد يؤدي إلى الصداع، وإذا كنت غالبًا ما تتخطى وجبة الإفطار أو الغداء، فقد يفسر ذلك سبب إصابتك بألم الرأس، لذلك من الأفضل تناول وجبات صحية ومنتظمة وتناول الكثير من الماء لتحافظ على رطوبتك.

4. توتر العينين:

إجهاد العين مشكلة شائعة لأي شخص يقضي وقتًا طويلاً في النظر في الشاشة أو القيادة أو القراءة، قد يؤدي إلى الصداع.

على سبيل المثال، إذا كنت تحدق في شاشة الكمبيوتر طوال الصباح، فمن المحتمل أن تصاب بالصداع في فترة ما بعد الظهر إذا لم تفعل شيئًا لتقليل إجهاد العين.

العلاج:

ويمكنك علاج صداعك بعدة طرق لتخفيف الألم على الفور بالثلج أو الحرارة وهي وضع كيس ثلج أو وسادة تدفئة على رقبتك أو رأسك لمدة 15 دقيقة تقريبًا.

ويجد البعض أن الحرارة تعمل بشكل أفضل لتخفيف آلام الصداع، بينما يحصل البعض الآخر على نتائج أفضل مع الثلج، ويمكنك أيضًا تناول جرعة من الإيبوبروفين أو الأسبرين أو الأسيتامينوفين.