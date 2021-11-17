لايف ستايل

إطلالات نجمات هوليوود في مهرجان «Instyle Awards».. أزياء غريبة ومجوهرات رائعة

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القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مهرجان inStyle

عادت احتفالات توزيع جوائز مهرجان «2021 Instyle Awards» السنوية، من جديد بعد توقفها لمدة عام، بسبب جائحة ، إذ أقيم الحفل الذي تشرف عليه مجلة الموضة العالمية «Instyle»، في مدينة «لوس أنجلوس»، في حضور عدد كبير من المشاهير، وتألقت نجمات هوليوود بالأزياء الرائعة والمجوهرات الغريبة، التي لفتت الانتباه.

أزياء نجمات هوليوود على السجادة الحمراء

السلاسل تعانق إيلي فانينج

كانت شقراء هوليوود الحسناء إيلي فانينج، ضمن أبرز حضور الحفل، وتميزت إطلالتها بالغرابة، لتجذب انتباه الصحف إليها، بسبب ارتدائها بلوزة على شكل سلسلة مرصعة بالمجوهرات، من دار الأزياء الشهيرة «Balmain»، مع جيبة سوداء طويلة، وخواتم ذهبية من نفس العلامة التابعة لها البلوزة، مع اعتمادها على المكياج الهادئ، وتسريحة شعر انسيابية.

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ذهب كيت هدسون ومجوهرات ريس

ارتدت كيت هدسون، فستانا لامعا صنع من الذهب والبلاتين عيار 18 قيراط، من مجموعة مايكل كورس، وحقيبة من «Cicada»، بالإضافة خواتم ذهبية من نفس العلامة.

وتبعتها الممثلة ريس ويذرسبون، بفستان أزرق متوسط الطول، بفتحة ساق واحدة من الجنب، من نفس الدار، بالإضافة إلى مجوهرات من «Jimmy Choo»، وفقا لمجلة people.

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نيكول كيدمان تتألق 

حضرت نيكول كيدمان الممثلة والمنتجة الأمريكية الشهيرة، الحائزة على جائزة الأوسكار وجائزة جولدن جلوب، حفل توزيع جوائز مهرجان Instyle Awards، بإطلالة رقيقة وجذابة بفستان باللون البنفسجي متوسط الطول، من دار «Armani Privé»، مع هيلز طويل بحزام أرجواني على الكاحل من دار «Harry Winston»، واعتمدت وضع مكياج هادئ يبرز جمال ملامحها، التي ظهرت أكثر شبابا وتألقا، مع تسريحة شعر من كايلي هيث.

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وأطلت كايا جربر، بفستان أبيض متوسط الطول، بدون أكمام، مصنوع من الكريستال، مرصع بالخرز الأزرق والترتر، من دار أزياء «Alexander McQueen»، مع هيلز شفاف، وقصة شعر تناسب وجهها، ومكياج رقيق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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