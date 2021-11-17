الامارات | نورة النومان في ضيافة «تيدإكس – مكتبات الشارقة»

شكرا لقرائتكم خبر عن نورة النومان في ضيافة «تيدإكس – مكتبات الشارقة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - للمرة الأولى في تاريخها، تنظم «مكتبات الشارقة العامة»، (تيدإكس مكتبات الشارقة) "TEDxSharjahLibraries"، المرخّصة من قبل سلسلة المؤتمرات العالمية «TED»، وتستضيف في خطاب ملهم تحت عنوان"خيال علمي.. هاتوا برهانكم!!«، الروائية الإماراتية، نورة النومان، صاحبة الرواية الأكثر مبيعاً (أجوان)، ومؤسسة أول دار نشر متخصصة في الخيال العلمي (مخطوطة 5229)، يوم الأحد 21 نوفمبر الجاري عند الساعة الثامنة مساءً في مقر هيئة الشارقة للكتاب.

وتقدم النومان، التي عرفتها الساحة الأدبية الإماراتية والعربية بثلاثية أدب الخيال العلمي (أجوان، وماندان، وسيدونة)، خطاباً ملهماً يقدّم قراءة جديدة ومبتكرة للعلاقة بين العلم النظري التطبيقي وتجارب المجتمعات، مستندة بذلك على تجربتها المتفردة والعميقة في كتابة أدب الخيال العلمي، ومسيرتها الأدبية التي نالت خلالها جائزة اتصالات لكتاب الطفل عن فئة أفضل كتاب للشباب البالغين عام 2013.

وقالت مدير ادارة مكتبات الشارقةايمان بوشليبي:«يجسّد الإعلان عن (تيدإكس- مكتبات الشارقة)، رؤية متجددة نسعى من خلالها لفتح أفق التعاون والعمل المشترك مع منصات المعرفة العالمية، وتقديم أسماء وتجارب ملهمة من داخل دولة الإمارات، يحملون قيماً ومبادئ ورؤى مبتكرة قادرة على تغيير حياة الأجيال الجديدة، وتوسيع أفق تفكيرهم، وتحفيزهم للعمل والوصول إلى النجاح».

وأضافت:«تمثل تيدإكس مكتبات الشارقة (TEDxSharjahLibraries) واحد من المبادرات التي نعمل عليها لتعزيز دور المكتبة، وبناء نموذج تفاعلي من التواصل مع القراء، فاليوم لم تعد المكتبة مكاناً لاقتناء الكتب وحسب، وإنما باتت بيئة متكاملة يلتقي فيه الجمهور بالمبدعين والكتاب والمؤثرين، وفي الوقت نفسه يجد الجمهور الفرصة للقراءة والمطالعة في المكان المناسب». وللراغبين بحضور الفعالية التسجيل عبر الرابط: https://shjlib.gov.ae/ar/registration

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