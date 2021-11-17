السمن الأصفر مقابل الأبيض.. أيهما أكثر صحة؟



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

كثيرون يتجنبون تناول السمن معتقدين أنه سيجعلهم يكتسبون الوزن، إلا أنه في الواقع له العديد من الفوائد الصحية، فيعتبر مصدرًا غنيًا للبروتين والدهون الصحية وفيتامينات "أ و هـ و ك"، الصنف الأبيض منه مصنوع من حليب الجاموس، والأصفر من حليب البقر.

وفيما يلي فوائد كل نوع منهما، إضافة إلى تحديد الأفضل منهما، وفقًا لموقع timesofindia.

- السمن الأبيض

بينما يحتوي على دهون أقل مقارنة بالأصفر، يمكن الحفاظ عليه لفترة طويلة بسبب نسبة الدهون فيه، ويساعد في الحفاظ على العظام واكتساب الوزن وتعزيز نشاط عضلات القلب والأوعية الدموية، كما يوفر العناصر الأساسية مثل المغنيسيوم والكالسيوم والفوسفور.

-السمن البقري

يعتبر السمن البقري مفيدًا لفقدان الوزن، فهو يساعد في تقليل السمنة لدى البالغين والأطفال، كما أنه سهل الهضم.

ويحتوي على بروتين A2 ، وهو مفقود في حليب الجاموس، ويتوفر بروتين A2 فقط في سمن الأبقار، كما يحتوي سمن البقر على كمية لا حصر لها من البروتين والمعادن والكالسيوم والفيتامينات.

ويساعد سمن البقر القلب على الأداء بشكل جيد، كما يقلل من مستويات الكوليسترول المميتة في الدم ويحسن مستوى الكوليسترول المناسب في الدم.

أيهما أفضل؟

كلا النوعين من السمن مفيد للصحة الجسدية والعقلية ولهما نفس كمية الدهون، ويفضل سمن البقر على سمن الجاموس، حيث يعتبر أفضل لأنه يحتوي على فيتامين أ الكاروتين، وهو جيد لوظيفة العين والدماغ، كما أنه مفيد للهضم وله خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات ومضادة للأكسدة.

يحتوي سمن الجاموس على نسبة أكبر من الدهون والسعرات الحرارية مقارنة بسمن البقر، كما أنه يساعد في علاج مشاكل البرد والسعال والبلغم وفي الاحتفاظ بالمفاصل وله آثار مضادة للشيخوخة.