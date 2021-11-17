مجلة علمية: 31 نوعا من العقارب في مصر.. أحدها الأكثر فتكا على وجه الأرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

نقلت مجلة علمية شهيرة، الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة أسوان إثر تعرضها للسيول ومن ثم مصرع 3 أشخاص وإصابة 450 آخرين نتيجة لدغات العقارب، مؤكدة أن إحدى أنواع العقارب في مصر يعتبر الأكثر فتكا على وجه الأرض.

وأوضحت مجلة "livescience"، أن هناك ما يقدر بنحو 31 نوعًا من العقارب في مصر، وفق تقرير نشرته مجلة الأزهر للعلوم عام 2017.

وتشمل هذه العقارب ذات الذيل السميك من جنس Androctonus (أندروكتونوس)، والتي يُعتقد أنها أكثر العقارب فتكًا على وجه الأرض، وما يسمى بعقارب Deathstalker (Leiurus quinquestriatus)، والتي تم رصدها في أسوان، وتلدغ العشرات من الأشخاص كل عام.

وبحسب تقرير صدر عام 2009 في مجلة Clinical Neurotoxicology، فإن هناك ما يقرب من 5000 شخص يموتون حول العالم سنويًا بسبب لسعات العقارب.

ونقلت المجلة عن موقع "الخليج 365"، تصريح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بإن ما شهدته محافظات جنوب مصر، سببه الرئيسي تغيرات المناخ.

وفي التصريح أوضح شاهين أن التغيرات المناخية، جعلت بعض الظواهر الجوية حرجة وعنيفة، ونشهد نوبات طقس جامحة مثل سقوط ثلوج في أسوان.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: النصف الثاني من فصل الخريف يشهد تقلبات جوية حادة، نواجه أمطار غزيرة ومتوسطة وسيول في بعض الأحيان، ووصلت لمحافظة سوهاج، ونتوقع أن تمتد إلى المنيا وأسيوط.