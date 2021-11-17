6 فوائد لتناول طبق العدس في الشتاء.. وإليك أفضل طريقة لطهيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

العدس من الأطعمة الشائعة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خصوصا في فصل الشتاء، نظرا لما يحتويه من العناصر والمعادن الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

لكن هل تعلم ماهي فوائد تناول طبق من العدس في الشتاء هذا ما نكشفه لكم وفق ما أورد موقعي "healthline" و"webmd".



1.مغذي للغاية:

مليء بفيتامينات ب والمغنيسيوم والزنك والبوتاسيوم، ويتكون من أكثر من 25٪ بروتين، ما يجعله بديلاً ممتازًا للحوم، كما أنها مصدر كبير للحديد، وهو معدن تفتقر إليه أحيانًا النظم الغذائية النباتية.

بالإضافة إلى أنه غني بالألياف، ما يدعم حركات الأمعاء المنتظمة ونمو بكتيريا الأمعاء الصحية، ويمكن أن يؤدي تناول العدس إلى زيادة وزن البراز وتحسين وظيفة الأمعاء بشكل عام.

كما أنه غني بمجموعة واسعة من المركبات النباتية المفيدة التي تسمى المواد الكيميائية النباتية، وكثير منها يقي من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2.

2. مضادات للالتهابات

العدس مصدر كبير للبوليفينول المعزز للصحة، والذي له خصائص قوية مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات مع تأثيرات محتملة لتثبيط الخلايا السرطانية.

3.حماية القلب:

قد يحمي قلبك من خلال دعم فقدان الوزن ومنع تراكم الهوموسيستين في جسمك، وتحسين مستويات الكوليسترول وضغط الدم.



4. خفض الكوليسترول:

العدس مليء بالألياف التي تساعد في خفض الكوليسترول والوقاية من مرض السكري، وسرطان القولون ومنع الإمساك أيضًا.

5. بناء العظام:

يحتوي على البروتين وهو أساس بناء العظام والعضلات والجلد، ويمكن أن يحد أيضًا من شهيتك لأنه يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من العناصر الغذائية الأخرى.



6. خفض ضغط الدم:

يحتوي العدس على البوتاسيوم وحمض الفوليك والحديد، حيث يقاوم البوتاسيوم الآثار السيئة للملح ويخفض ضغط الدم، وحمض الفوليك يحمي قلبك ويدعم جسمك في تكوين خلايا الدم الحمراء، وإذا كنتي حاملاً فإن حمض الفوليك مهم لنمو طفلك، والحديد يساعد في التخلص من التعب.

أفضل طريقة لطهي العدس:

العدس سهل الطبخ على عكس العديد من البقوليات الأخرى، فهو لا يتطلب أي نقع مسبق ويمكن طهيها في أقل من 20 دقيقة، على النحو التالي:

- من الأفضل شطفه قبل الطهي لإزالة الشوائب.

- يمكن بعد ذلك ضعه في وعاء، مغطى بالماء ورشة ملح.

- اتركه يُغلي ويُترك لينضج مكشوفا لمدة 15-20 دقيقة.

- بمجرد الغليان يمكن تصفيته وشطفه في الماء البارد لمنع المزيد من الطهي.