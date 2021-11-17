من هي تيارا وهبي؟.. عندها 20 سنة وصاحبة أشهر صورة مع الهضبة في 2021

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تيارا وهبي، بطلة حالة من الجدل تسبب فيها الفنان عمرو دياب، خلال الفترة الأخيرة، بعدما شارك صورة تجمعهما، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقًا عليها: «اتقل وراضي»، ما أثار التساؤلات حول الفتاة وهويتها، وسبب تلك الصورة وكواليسها، إذ ظن البعض أن الهضبة يعيش قصة حب جديدة.

تيارا وهبي وعلاقتها بـ عمرو دياب

الصورة المثيرة للجدل التي نشرها الهضبة عمرو دياب، كشفت الموديل تيارا وهبي، تفاصيلها خلال برنامج «Insider بالعربي»، مشيرة إلى أنها مرتبطة بظهورها معه في إعلان، نافية أن يكون هناك أي علاقة عاطفية بينهما: «أنا من معجبيه، وأعتقد أنه محبوب من الجميع، وتشرفت بمشاركته الإعلان، وأن أجلس بقربه، وأتلقى منه النصائح»، مضيفة: «هو يلهمني ويحفزني جدًا، في كل مرة أتحدث فيها معه، شرف لي أني أتعرف عليه، وأتحدث معه عن أمور مهمة بالنسبة لي».

من الموديل التي ظهرت مع الهضبة؟

- اسمها تيارا ماريا وهبي.

- موديل إعلانات لبنانية.

- تبلغ من العمر 20عاما، إذ احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها.

- لا تقيم تيارا وهبي، في لبنان، بينما تتنقل بين دبي ولوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

- تدرس الإعلام والاتصالات، في الجامعة الأمريكية في بيروت.

- لم تكتف بالدراسة فقط، بل قررت العمل كموديل وعارضة أزياء.

- تدرس الموسيقى والغناء، التي وصفتها بأنها موهبة قادرة على منحها الثقة في حياتها: «تمنحني الموسيقى الثقة في أن أعيش حياتي بشكل مستقل، وهذا حلم بالنسبة لي».

- طرحت عام 2020، عبر قناتها في موقع يوتيوب، أغنية باللغة الإنجليزية بعنوان: «شخص ما تحبه - someone you love».

- ظهرت العام الماضي في برنامج «صباح الخير ياعرب»، عبر قناة «mbc»، كمطربة.

- ظهرت مع الفنان عمرو دياب للمرة الأولى، في إعلان لإحدى شركات المياه الغازية، وقدم خلالها أغنيته «اتقل».

- شاركت في الغناء بحفل «ميوركس دور» عام 2021، حيث غنت بالإنجليزية مع المخرج الشهير جاد شويري.

- لديها نحو 500 ألف متابع عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- تهتم بالتصوير وأحدث صيحات الموضة.

- تحلم باحتراف الغناء، وليس الظهور كموديل فقط.