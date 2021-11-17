6 صفات بارزة في الشخص النصاب.. بلاش ثقة زايدة واحمي نفسك (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - ماما

زادت في الآونة الأخيرة، الشكاوى من تعرض فتيات وسيدات، لعمليات نصب شبه ممنهجة، عن طريق رجال منحن إياهم الثقة والأمان الكاملين، بحكم طبيعة العلاقة معهم، فمنهم الخطيب والزوج والجار في نفس العقار، وزملاء وأصدقاء العمل، إذ فجأة تجد المرأة نفسها وقعت فريسة في فخ حفره شخص نصاب، الذي تلاعب بعاطفتها واستغل ثقتها، وعند مواجهته، يقابلها بتجاهل واستنكار، بكلمات تزيد من غيظها، مثل: «معاكي اللي يثبت أني نصبت عليكي»، «القانون لا يحمي المغفلين»، «ما يقع إلا الشاطر».

مواصفات الرجل النصاب

استعرضت المحامية رشا صبري، مؤلفة كتاب «القانون لا يحمي المغفلين»، خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، سمات وصفات الشخص النصاب، وطرق تساعد المرأة في حماية المرأة نفسها منه، وتفادي الوقوع في فخه، إذ قالت: «النصابين ليهم مواصفات وسمات، لو بتكلمي عن الدين هتلاقيه متدين جدا، وخدوم، ومفيهوش عيوب، دارسك أوي، لأنه شخص مخادع، وله سمات شخصية مختلفة عن الشخص العادي، قادر على المبالغة في الفضيلة بشكل مرعب، هتلاقيه مبيغلطش ومثالي، لحد ما تثقي فيه، المفروض تتعاملي بحذر».

توثيق التعاملات المالية يحميك من النصب

قدمت المحامية، مجموعة من النصائح عند التعامل مع الآخرين، لتجنب عمليات النصب المحتملة، خاصة في حالة التعاملات المالية: «لازم تاخدي إيصال بالمبلغ اللي دفعتيه، حتى لو جارك، في حالة عدم وجود شهود، أو كاميرا تثبت القصة، دون توقيع باستلام النقدية، لازم يكون في دليل ملموس».

وأشارت إلى أن «الستات بتقع فريسة لنصب الأزواج، بيكون نهايتهم الطلاق والانفصال، اضمني حقك لو اديتيله جنيه، الأمور المالية منفصلة عن الأمور الأسرية والاجتماعية، ولازم يكون فيه انفصال في الذمة المالية».

الفصل في دائرة العلاقات

«حياتنا باظت بعد ما خلطنا كل حاجة ببعض»، بهذة العبارة واصلت رشا صبري، تحذيراتها للفتيات والسيدات، لتجنب الشخص النصاب، وعدم الوقوع فريسة لخداع الأزواج: «خلطنا بين العادات والتقاليد والدين والقانون، مبقيناش ماشين بكل حاجة في نطاق دايرة التعاملات، المفروض العلاقات الاجتماعية لوحدها والمعاملات المالية والقانونية لوحدها».