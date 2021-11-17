الامارات | «الجن يمكنه سرقة الأموال».. عالم أزهري يثير جدلا واسعا في مصر (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن «الجن يمكنه سرقة الأموال».. عالم أزهري يثير جدلا واسعا في مصر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثار إمام وخطيب في وزارة الأوقاف المصرية محمد أبوبكر جاد الرب، وهو أحد علماء الأزهر الشريف، الجدل بتصريحات قال فيها إن الجن يمكنه سرقة الأموال والذهب من المنزل.

وأضاف العالم الأزهري، في مقطع فيديو مصور عبر «فيسبوك»، تناقلته وسائل إعلام مصرية " أن سرقة الأموال وقعت في منزله بالفعل، وفسَّر ذلك بأن «عالم الجن كعالم البشر؛ منهم الجيدون ومنهم السيئون لذلك إذا اختفت الأموال من منزلك أو الذهب وتأكدت أن أهل بيتك لم يقوموا بالأمر، وتساءلت ما إذا كان الجن سرقها فهذا صحيح؛ لأنه يسرق من الأموال والذهب والأطعمة»، حسب مزاعمه.

وقال الدكتور عبد السلام عبد المنصف، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الجن مُكلف مثله مثل الإنسان، وأن الرسول صلي الله عليه وسلم جاء إلى الإنس وإلى الجن مخاطبا كليهما.

وأضاف أمين الفتوى في فيديو له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الإسلام أيضًا يخاطب الإنسان، ويخاطب الجن، فالجن مثله مثل الإنسان منه المسلم وغير المسلم والمؤمن وغير المؤمن.

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