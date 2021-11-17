الأمطار بدأت.. إليك أفضل ملابس يجب ارتدائها خلال هذه الفترة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تتعرض البلاد لموجة باردة حاليا، ما يثير حيرة المواطنين بشأن الملابس التي يجب ارتدائها في الفترة الحالية التي تشهد تقلبات في الطقس.

ويوضح الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، الملابس المناسبة التي يجب ارتدائها في هذا التوقيت، خصوصا في ظل توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار من خفيفة إلى شديدة على مناطق متفرقة من وسط وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى وعلى سواحل البحر الأحمر.

يقول عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، لـ"الخليج 365"، إن الملابس الشتوية دفاية طبيعية ضد البرد، ناصحا المواطنين بارتداء "البلوفر" فقط في الفترة الحالية مع اصطحاب جاكيت بشكل احتياطي حال سقوط أمطار.

وكشف "بدران" عدة أفكار بسيطة، لكنها مفيدة جدا للتعايش مع الطقس البارد، تتمثل في:

- الملابس الشتوية يجب أن تكون من عدة طبقات تسمح بمساحات من الهواء بين الجلد والجو البارد.

- تعدد الطبقات يسمح بالمرونة خلال الحركة، ويحسن الدورة الدموية مما يساعد على الحفاظ على درجة الحرارة.

- يفضل أن تكون ملابس الشتاء ذات ثلاث طبقات:

طبقة داخلية:

- يجب تغطية الجلد بطبقة رقيقة تساعد على نقل الرطوبة بعيدا عن الجسم.

- تحفظ البشرة جافة

- تساعد على الدفيء

- مريحة غير خشنة

- تغطي تقريبا الجسم كله: الذراعين والساقين والجذع

- يجب ارتداء البوليستر أو الحرير في هذا الفترة أفضل من القطن

الطبقة الوسطى:

- هي الطبقة العازلة الأساسية

- من الممكن أن تكون من عدة طبقات رقيقة

- الصوف أفضل الأقمشة الملائمة للطبقة الوسطى

الطبقة الخارجية:

- هي الطبقة التي تحمى من الرياح والبرد والمطر.

- يفضل أن تكون طويلة مريحة وفضفاضة غير ضيقة.

- كونها فضفاضة تسمح بتواجد طبقة من الهواء عازلة للحرارة خلفها.

- ذات ياقات عالية.

- مزودة بغطاء للرأس.

- وجود السوستة يسمح بالتهوية عند الحاجة خاصة عند الدخول لمكان دافئ وتخليص المعطف من الرطوبة.

- تغطى الصدر والبطن والأطراف (اليدان والقدمان).

- أحذية الـشتاء يجب أن تكون مريحة.

- تضييق الأكمام يحد من البرودة خاصة مع الأطفال.

- التخفيف من الطبقة الثالثة من الملابس

عند العمل أو القيام بمجهود داخل مكان مغلق، لا مانع من خلع الطبقة الخارجية من الملابس لتجنب التعرق.

طالما أن هناك مجهودا فمن المفترض لذوي الصحة والمناعة الجيدة أن يشعروا بالدفء.

في حالة استمرار الشعور بالبرد، يجب إعادة ارتداء الطبقة الثالثة فورا

بعد الانتهاء من العمل ذي المجهود، أو عند الخروج لمكان مفتوح يجب إعادة ارتداء الطبقة الثالثة فوراً.

يجب تجنب الوقوف على الأرض عاري القدمين، إذا لم يتوفر بساط أو سجادة، قف على قطعة من الكرتون أو الورق المقوى لتجنب خفض درجة حرارة الجسد.

كما قدم الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، لـ"الخليج 365"، مجموعة من النصائح المهمة للتغلب على التقلبات الجوية، ودرجات الحرارة غير الثابتة خلال هذه الفترة:

- عدم تخفيف الملابس إلا بعد ثبات حالة الطقس، والتأكد من ارتفاع درجات الحرارة.

- ارتداء الكمامة خارج المنزل، في حالة وجود رياح وأتربة.

- ارتداء الملابس القطنية الثقيلة خاصة في الفترة المسائية.

- من الضروري الالتزام بالمنزل عند تعرض البلاد لعاصفة ترابية، خاصة لمرضي الحساسية والجيوب الأنفية، والصدر.

- يجب عدم خروج كبار السن للخارج، إلا في حالة الضرورة القصوى.

- أما بالنسبة لمرضى حساسية العين، فيجب ارتداء نظارة شمسية عند الاضطرار إلى الخروج.

- الحرص على تنظيف الأنف جيدا بمحلول ملحي، للتخلص من أي أتربة.

- من الأفضل الإكثار من السوائل الغنية بفيتامين سي مثل: البرتقال، والجوافة، الليمون.