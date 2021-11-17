فوائد الخس المذهلة للبشرة والشعر.. جربي الماسك وهتلاحظي الفرق

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع حلول فصل الشتاء، تبدأ مشكلات الشعر والبشرة في الظهور تدريجيا، وتدخل الفتيات والسيدات في موجة من الحزن والغضب، بسبب فقدان أحد أهم مقومات الجمال والأناقة، ليبحثن عن طرق فعالة تخلصهن من تلك المشكلات، من خلال طرق أبواب مراكز التجميل والعناية بالبشرة، التي تقدم حلولا سريعة، لكنها دون جدوى على المدى البعيد، متغافلين في تلك المحاولات الأهمية الكبيرة للخضروات، وفي مقدمتها الخس الذي يتمتع بفوائد مذهلة للبشرة والشعر.

فوائد الخس للبشرة والشعر

تحدثت خبيرة التجميل ياسمين الهواري، عن فوائد الخس للبشرة والشعر، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة»، مؤكدة أن قدماء المصريين، كانوا يستخلصون منه الزيوت الطبيعية، لعلاج الشعر ومشكلات البشرة، قبل أن تعدد الفوائد الصحية المذهلة لزيت الخس.

وأوضحت ياسمين الهواري، أن زيت الخس «يستخدم في مستحضرات التجميل، خاصة الصن بلوك، لأنه بيحمي من أشعة الشمس، ويقضي على الالتهابات والبقع، ويزيل الكلف، خاصة في البشرة الحساسة، وممكن نشتريه من عنده العطار، أو نعمله في البيت من خلال عصر الخس».

طرق عمل زيت وماسك الخس

عن طريقة عمل زيت الخس، قالت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة والشعر، خلال اللقاء: «بنجيب خس في الخلاط مع مياه وبنعصره، ويفضل الخس البلدي، الذي يحتوي على العناصر المهمة والمعادن والفيتامينات زي الزنك والفوسفور، والألياف الطبيعية».

وحضرت ياسمين الهواري، على الهواء ماسك لتفتيح البشرة للحصول على نضارة ورونق، بمكونات بسيطة، جاءت خطوات إعداده كالتالي: «خس ونص كوباية مياه، ونضربهم في الخلاط، وبعدين نجيب معلقتين نشا، وندوبهم وفي حمام ماء ساخن، حتى يصبح قوامه كريمي لشد البشرة، وإزالة بقايا الجلد الميت».