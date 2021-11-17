3 وصفات بسيطة تخلصك من حبوب البشرة الدهنية.. مش هتكلفك 10 جنيه

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كثيرا ما تصاب صاحبات البشرة الدهنية بالإزعاج الشديد، عند التعامل مع المتغيرات التي تتطرأ على بشرتهن، أو اختيار منتجات العناية والمكياج المناسبين لطبيعتهن، بخلاف التعرض لحبوب الشباب باستمرار، وإحمرار الجلد الدائم، لا تستطيع بعضهن السيطرة على تلك الأعراض، أو التعامل السليم مع المسام الواسعة والدهون، إذ تكون لديهن حساسية تجاه المواد الكيميائية، لذا تكون الوصفات الطبيعية الملاذ لهن، ولتسهيل المهمة يقدم موقع «boldsky» الهندي، 3 وصفات بسيطة يمكن تحضيرها من مطبخك، ولن تكلفك 10 جنيهات.

خليط الليمون واللبن الرايب

خليط الليمون واللبن الرائب، من الوصفات الفعالة والمفيدة لصاحبات البشرة الدهنية، إذ يحتوي الليمون على حمض الستريك، الذي يساعد على التحكم في زيت البشرة، كما أن له خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات، علاوة على ذلك يحتوي اللبن الرائب على حمض اللاكتيك الذي يعمل كمنظف طبيعي للبشرة، ويساعد على إزالة الدهون، وخلايا الجلد الميتة.

فقط كل ما تحتاجينه ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون، وملعقتين صغيرتين من الماء الفاتر، اخلطيهم سويًا مع اللبن الرائب، حتى تفردي طبقة سميكة على البشرة بأصابع نظيفة، أو فرشاة مكياج، واتركيها لمدة 5-10 دقائق، حتى يجف، ثم اغسليه بالماء الفاتر.

خليط الليمون مع الخيار

إحدى الخلطات المفيدة جدًا للبشرة المعرضة لحب الشباب، خاصة أن الخيار يمتص الزيوت والشوائب، ما يجعله منظفًا ممتازًا للبشرة، كما إنه يشد الجلد، ويزيل خلايا الجلد الميتة أيضًا، كل ما عليكِ، خلط ملعقتين من عصير الخيار، وملعقة من عصير الليمون، وضعيه على وجهك لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء العادي.

خلطة الشوفان والأفوكادو

من المعروف أن الأفوكادو غني بخصائص مضادات الأكسدة، ويساعد على تقليل تشققات الجلد، وتحسين مرونة الجلد، لكن عند مزجه مع الشوفان، إذ يحافظ على جلد أصحاب البشرة الدهنية، وهو خاليًا من الزيوت، ويخلصه من حبوب الشباب ويجعله أكثر صحة، فقط ستحتاجين إلى ½ كوب شوفان منقوع بالماء، مع كوب من الأفوكادو المهروس، واخلطيهم جيدًا، ثم ضعي القناع لمدة 10-15 دقيقة، واغسيله بالماء البارد.