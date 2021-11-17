هذه الفاكهة كنز من الفيتامينات والمعادن ومفتاح للرشاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال مركز الصحة الألماني إن اليوسفي يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ حيث إنه يعد كنزا من الفيتامينات والمعادن، كما أنه يعتبر مفتاحا للرشاقة.

وأوضح المركز أن اليوسفي غني ببروفيتامين (أ) المهم لصحة النظر وفيتامين (ب) المهم لصحة الأعصاب وفيتامين (ج) المهم للمناعة، كما أنه يحتوي على الكالسيوم المهم لصحة العظام والبوتاسيوم المهم لصحة القلب.

ويزخر اليوسفي أيضا بالألياف الغذائية، التي تساعد على تنشيط عملية الهضم.

وبالإضافة إلى ذلك، يساعد اليوسفي على التمتع بالرشاقة؛ حيث إنه يحتوي على مادة "نوبليتين"، التي تساعد على حرق الدهون، كما أنه قليل السعرات الحرارية؛ حيث تحتوي 100 جرام من اليوسفي على 50 سعرا حراريا فقط.